El desopilante rap con el que Nati Jota le respondió a los haters

Cuando declaró en redes sociales que no le gustaba Brad Pitt ("muy rubio ojos claros cliché", dijo), muchos usuarios comenzaron a criticar a Nati Jota quien, cansada de los innumerables cuestionamientos, decidió lanzar un desopilante rap con el que le respondió a los haters.

"¿Qué tiene de malo que no me guste Brad Pitt? Pareciera más grave que morir de COVID ", empieza diciendo en la canció publicada en sus redes la joven influencer.

"Vos destilás tu odio, pensando que no leo. La verdad a mí me afecta y no merezco tu veneno. Antes estaba triste y me faltaba una cosa, en Twitter siempre dicen que eso es una chota. Borré la aplicación, estoy desconectada, me hace bien y siento que por fin no pasa nada", añade la rubia.

El estribillo del tema, cantado por otra persona, reza: "Soy Nati Jota, no te tiró la posta, puede que me esté confundiendo, es que estoy aprendiendo".