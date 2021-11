Masterchef Celebrity se convirtió en uno de los programas más exitosos de la televisión argentina, muchos famosos darían lo que fuera por ser parte de este proyecto; además de ser un espacio para la gastronomía, la amistad, pareciera que en esta tercera temporada sirvió como excusa para unir los corazones de dos participantes (los más polémicos por cierto).

Se trata de Charlotte Caniggia quién estaría comenzando un fogoso romance con el músico Joaquín Levinton, la información fue compartida por Pampito en Mañanísima, donde el panelista contó cómo ha surgido este pequeño romance entre la hija de Claudio Paul y el cantante de Turf en los camarines de Masterchef Celebrity: "Se conocieron ahí, porque las grabaciones son largas. Ellos están todo el tiempo juntos fuera de cámara. En cámara no se muestran juntos".

De igual manera, Pampito aseguró que hay un pequeño lugar dentro de los estudios de Masterchef Celebrity, específicamente en los camarines de vestuarios, donde Charlotte Caniggia y Joaquín Levinton se encierran para expresarse su cariño: "Están todo el tiempo a los abrazos".

Sin embargo y ante estas versiones, la hija de Claudio y Mariana Nannis salió con los tapones de punta a desmentir esa información.

“Me veo obligada a hacer esta historia para los periodistas y portales que nunca se comunicaron conmigo y escriben lo que sea por generar una noticia o click en sus notas y portales”, escribió la hermana de Alex Caniggia en un extenso descargo que compartió a través de sus historias de Instagram.

“Estoy de novia hace casi tres años, como es de público conocimiento. Trato de resguardar mi vida privada ya que como saben, he vivido demasiada exposición en otras situaciones personales y familiares. Por eso trato de resguardarme y alejarme de conflictos mediáticos”, aclaró.

Y aseguró: “Estoy pasando un buen momento en mi trabajo, en el cual no hay camarines. Tanto compañeros, productores y demás compartimos todos juntos un mismo espacio, buena onda y compañerismo. Y con mi pareja Roberto tenemos una relación hace tres años y estamos muy tranquilos y felices”.

“En lo personal, me afecta que inventen sobre mi vida, sin preguntarme. Si bien resguardo mi intimidad, nunca me escondí ni oculté nada. Por eso les aclaro y repito que estoy de novia hace tres años. Les agradecería que no inventen cosas sobre mi vida porque me afecta en lo personal y en lo laboral”, concluyó Charlotte Caniggia.