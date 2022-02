El chat en el que Gustavo Martínez habría pedido ayuda: "No me abandones"

Trascendió información del último chat entre Gustavo Martínez y su sobrino, en el que advertía que estaba atravesando un mal momento y necesitaba ayuda. La expareja de Ricardo Fort tomó la drástica decisión de quitarse la vida este miércoles, cuando se arrojó del piso 21 en el que vivía junto a los hijos del empresario chocolatero, Felipe y Marta.

Al personal trainer le habían detectado un principio de Alzheimer y aseguran que estaba enfrentando una crisis emocional debido a que estaba próximo a culminar con la tutela de los mellizos, el próximo 25 de febrero, fecha en la que alcanzarán la mayoría de edad.

Anteriormente los hermanos ya habían anunciado su deseo de emigrar a Miami y empezar una nueva vida allí, siguiendo de algún modo el gusto de su padre y en búsqueda de un "mejor futuro".

Lo cierto es que a días del gran festejo, Martínez decidió poderle fin a su sufrimiento, el cual habría arrastrado desde hacía meses.

En un chat que reveló el periodista Daniel Ambrosino, se pudo leer cómo el hombre pedía ayuda emocional a su sobrino.

"No sé qué hacer, estoy como sin rumbo. Estoy en un lugar que parece que, lo único que hay que hacer, son cagadas”, escribió.

No me abandones. Me siento solo, estoy en un mundo de mierda, no voy a hacer nada. La gente que me rodea es un asco", agregó.