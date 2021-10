El audio de Wanda Nara a Yanina Latorre: "Estoy viviendo un infierno"

A menos de una semana de la filtración de los primeros chats que revelaron el drama entre Mauro Icardi, Wanda Nara y María Eugenia Suárez, los posteos de la pareja parecen indicar que el drama quedó atrás y continuarán su vida de casados en París. Sin embargo, este martes la polémica volvió a encenderse a raíz de una conversación en vivo entre Wanda y la panelista de Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre.

Mientras Ángel de Brito y los demás integrantes del programa desarrollaban las últimas novedades del dilema amoroso que mantuvo al país pegado a las pantallas durante días, una de las cámaras enfocó a Latorre con el teléfono en la oreja y la vista gacha. Fue en ese momento cuando el presentador aludió a ella: ​"Yanina está hablando por teléfono con alguien, ahora nos va a contar con quién, tiene cerrado el micrófono. ¿Está llorando la persona con la que estás hablando?" preguntó.

Ante la consulta de De Brito, la periodista gesticuló dando a entender que del otro lado del teléfono estaba Wanda Nara y que, efectivamente, estaba llorando. Acto seguido, compartió parte de lo que escuchó en su diálogo con la pareja del delantero del PSG.

"Ella realmente está quebrada, me dijo ‘yo no lo hago subir nada’. Ella no quiere que suba posteos, no quiere que le hable, el textual de ella es ‘estoy viviendo un infierno, él me traicionó’. Dice que es muy poco lo que se sabe y que sabe lo que va a mostrar la China" reveló Latorre.

"Ella tenía vínculo con la China, tengo la foto de un chat de la China Suárez diciéndole ‘Me hace mal, tu hija es la perfección, me morí de amor con las fotos de Isabela y Fran, no podes tener hijos tan lindos’, le pone en WhatsApp, es una cínica" continuó Latorre, criticando fuertemente a la aparente tercera en discordia del asunto.