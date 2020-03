El actor británico Andrew Jack murió este martes en Londres a los 76 años debido a complicaciones en su salud originadas por coronavirus COVID-19, según informó el portal TMZ.

Era conocido por sus actuaciones en los episodios VII (The Force Awakens) y VIII (The Last Jedi) de la popular saga Star Wars, donde interpretó al mayor Caluan Emmat.

Su representante, Jill McCullough, confirmó que la esposa del actor no pudo estar junto a él, ya que está cumpliendo con la cuarentena en Australia, y que puede que no haya funeral por las restricciones tomadas para frenar la pandemia del COVID-19.

"Ella no pudo verlo ni hablar con él al final de su vida, y existe la posibilidad de que no se celebre un funeral. Es doloroso no poder despedirse”, declaró McCullough.

Andrew Jack, que participó en la saga cinematográfica de 'Star Wars', murió a los 76 años como resultado de complicaciones originadas por el COVID-19 en un hospital a las afueras de Londres

Además, el representante aseguró que el actor estaba muy activo, pero que el virus lo deterioró rápidamente: “El mes pasado trabajaba en la nueva película de Batman, protagonizada por Robert Pattinson, y de repente hoy ya no está con nosotros”.

El intérprete también tenía amplia experiencia como entrenador de dialecto, trabajando con numerosas estrellas de Hollywood durante su carrera. A los largo de sus años en la industria, el británico ayudó a muchos actores, como Viggo Mortensen , Robert Downey Jr. y Christian Bale, a practicar sus acentos para distintos personajes, y, además, creó las pronunciaciones de la Tierra Media en la trilogía de “El señor de los anillos”.

“Había sido entrenador en dialectos durante muchos años y fue una de esas personas que promovió la orientación y el apoyo a los entrenadores más jóvenes, siendo un pionero en la industria”, añadió. “Los actores lo adoraban”, concluyó McCullough.