Daniel Osvaldo le respondió a Nicki Nicole. La cantante criticó el comportamiento de Diego Maradona con algunas mujeres y el exfutbolista le quitó importancia a sus dichos. Osvaldo estuvo de invitado en Seguimos en el doce, en Córdoba, y al ser consultado sobre su relación con el ídolo del fútbol y los dichos de la artista, menospreció su reflexión.

Días atrás, Nicki, una referente de la música actual, declaró no ser fanática de Diego al revés de su familia -que sí lo es-, y explicó el motivo de su ferrea postura.

"No viví abuso sexual o una violación, pero malos tratos yo creo que vivimos todas, todos los días. Es muy fácil hablar desde afuera y sobre todo para los hombres, que no viven lo que nosotras vivimos. Es muy fácil decir: 'Son unas exageradas, están locas, habrán hecho algo'", dijo Nicole en base a las declaraciones de Mavys Alvarez, quien denunció haber sido violada por Maradona.

"Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan", remató Nicki, dejando en clara su postura, días después de revelar un secreto familiar.

Daniel Osvaldo apuntó contra Nicki Nicole por su fuerte crítica a Diego Maradona

Sus palabras generaron comentarios tanto a favor como en contra y el entorno cercano al diez no pasó por alto el comentario de la joven cantante. Daniel Osvaldo, novio de Gianinna Maradona, juzgó: “Yo creo que por ahí esa chica no sabe quién fue Diego”.

“Maradona fue quien nos hizo conocidos en todo el mundo, el más argentino de todos”, expresó con Seguimos en El Doce. “Es difícil bancar todo. Le hicieron la vida imposible a Diego. Se metieron en su vida, no lo dejaron ni un segundo”, insistió Osvaldo.

Por último, el exfutbolista reafirmó su posicionamiento de cariño y aprecio a Diego Maradona y cerró: “Todo el mundo opinó de él y es muy difícil estar bancando todo el tiempo que te juzguen”.