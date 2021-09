Donato De Santis recordó a una fan que le pidió un autógrafo en una parte de su cuerpo

El famoso chef italiano erradicado en la Argentina hace ya varios años, Donato De Santis, sorprendió en el programa PH al contar el momento más incómodo que vivió con una fan.

La anécdota insólita habla del pedido de una fanática que lo descolocó hace algunos años por completo, pero que debió afrontar la situación como un artista. Todo comenzó luego de que el conductor, Andy Kusnetzoff dijo que pase al punto de encuentro el que pasó por situaciones tremendas con sus fans y el chef contó la suya.

“Esto ocurrió en el norte, con una chica muy simpática y hermosa, que se hizo lugar entre la multitud, se acerca y me dice ‘quiero un autógrafo’. Lo primero, me asombró la belleza”, comenzó relatando el cocinero.

Luego agregó: “Ella tenía un marcador, pero digo que hago, porque no tenía…se abre toda (hace el gesto de que se desprende la chaqueta), para colmo estaba dotadísima y me dice acá. Imaginate, todo el mundo foto, pero quería que le firme la teta, así que no sabía cómo, pero bueno, se la tuve que agarrar para firmar”.

Muchos son los artistas y famosos que suelen pasar por situaciones similares con gente que los apoya y al parecer el Chef, no fue la excepción. Asimismo, De Santis, sostuvo que fue un episodio que ocurrió hace unos 15 años y que seguramente debe haber fotos dando vuelta, porque en ese momento muchos sacaron sus cámaras fotográficas. “Con esto voy a lo que hacen los fans”, finalizó.