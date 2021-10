Dolor en la música: Tayda, hija de David Lebón, falleció en Nueva York

Tayda Lebón, hija mayor del guitarrista y compositor David Lebón se habría quitado la vida en Nueva York, donde vivía hace años trabajando en diversas actividades relacionadas al arte y la música. La triste noticia fue difundida por su madre, Lili Lagarde, a través de una publicación en Facebook.

Su deceso fue lamentado por figuras de la comunidad musical, amigos, familiares e integrantes del colectivo LGTB+, quienes expresaron sus condolencias en redes sociales.

Desde su niñez, Tayda estuvo cerca de los proyectos artísticos de su familia de distintas maneras. En 1979, apareció en fotos del álbum "La grasa de las capitales", de Serú Giran, banda en la que participaba su padre David; cuatro años después, integraría el arte de tapa del disco solista "Siempre estaré", de Lebón; dos años más tarde grabaría voces para la canción "Un día que no fue" del mítico ex integrante de Pescado Rabioso y Pappo´s Blues, entre otros proyectos.

Durante los últimos cuatro años, Tayda había iniciado un proceso de transición en su cuerpo, ya que se autopercibía mujer y se definía como pansexual: "En general, me atraen, y me atrajeron siempre, más los hombres, pero cuando hablamos de amor o afinidad entre personas, la genitalidad no define a nadie. Puedo llegar a enamorarme de cualquier ser humano con el que tenga esa atracción" había expresado a La Nación, en una entrevista de 2017.

El cariño hacia su papá David siempre estuvo presente, más allá de la distancia. En su momento, aseguró: "Mi papá fue, es y será mi mejor amigo. Con sus pro y defectos, como todos tenemos. Yo soy quien soy gracias a él. Yo puedo ser libre porque se me ha permitido ser libre. Y eso es algo que nunca me faltó de mi papá. Me siento amado, escuchado siempre. Está orgulloso de mí".

Con su madre, según relató hace algunos años, las cosas fueron más complicadas; los cambios en su cuerpo nunca fueron bien recibidos por Lili Lagarde, con quien Tayda tuvo serios roces: "Ha llamado a la policía por absolutamente nada. Por no estar de acuerdo. Eso fue lo que pasó la última vez: llamó a la policía porque quería que yo me fuera. Porque sí. Yo acababa de llegar de mi primer día en mi nuevo trabajo, que perdí. Cuando llegué, empezó a crear drama, y llamó a la policía." contó.

Por el momento, David Lebón no se ha manifestado al respecto de la triste noticia del fallecimiento de Tayda. Los primeros en dar a conocer su fallecimiento indicaron que aún no hay detalles certeros sobre las causas, aunque la primera hipótesis es que habría decidido terminar con su vida.

En Mendoza, el número telefónico 0800 333 4884 ofrece ayuda especializada en salud mental; en caso de emergencia, corresponde acudir al 911. A nivel nacional, el número del Centro de Asistencia al Suicida es (011) 5275-1135

A su vez, niños y adolescentes también pueden comunicarse a la línea 102. Se trata de un servicio gratuito y confidencial, de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.