Hace tiempo que Karina Jelinek decidió bajar su perfil mediático. Sobre todo luego del escándalo que se desató en su familia cuando salió a la luz su supuesto romance con Flor Parise, a quien considera su mejor amiga y que, a su vez, eligió para compartir la crianza del hijo que tendrá a través de una subrogación de vientre. Pero en las últimas horas, la modelo estuvo en boca de todos a raíz de una falsa noticia.

En las redes sociales comenzó a rumorearse que la cordobesa de 40 años había muerto y como llevaba varias horas sin utilizar sus redes sociales, sus fanáticos comenzaron a preocuparse. Hasta que finalmente aclaró que había sido víctima de fake news. "¡Estoy genial gracias a Dios! ¡Y así seguirá! ¿Me extrañaron? Por mucho tiempo más habrá de #Karijeli", manifestó en su cuenta de Twitter junto a un emoji de corazón.

Y agregó: "¡Estuve viviendo unos meses afuera! Pero ya estoy en mi hermoso país que con fe y acción tengo la esperanza que saldrá adelante. Pronto me verán en la tele, claro".

Por otra parte, Ángel De Brito contó en su programa Los ángeles de la mañana que pudo hablar con la modelo a través de WhatsApp. "El rumor estaba instalado más en los periodistas de policiales que tienen este tipo de información. Le empecé a escribir a gente que la conoce a Karina y le mandé un mensaje a ella porque había visto que subió historias en las redes sociales anoche. Karina me escribió justo cuando empezó el programa", aseguró el periodista.

Y continuó: "Me quedé tranquilo cuando me escribió: ‘Amore buen día, me quedé dormida’. No le quería decir lo que había pasado, me insistió porque a ella también le había llegado el rumor. Le mentí, pero ella me preguntó: ‘¿Es verdad que dijeron que me morí? no se de dónde puede haber salido, ¿por qué esa maldad?’. Esto pasa cada tanto, que matan a algún famoso".