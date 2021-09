Una de las parejas del ambiente de la farándula qué más da que da que hablar por estas horas, es la conformada por Rocío Marengo (41) y Eduardo Fort.

El martes por la noche la modelo hizo un fuerte descargo en la pista de ShowMatch, sitio en el que los distintos participantes de La Academia, bailan y son evaluados por el jurado. Una de las participantes, es justamente es la modelo y actriz.

Marengo reconoció que se esfuerza mucho para dar sus mejores presentaciones ante el jurado y así avanzar en cada etapa del certamen, al menos para obtener un puntaje “aceptable”, reconoció. Sin embargo, las gotas de sudor por participar de La Academia, no resultan un inconveniente para su vida, pero lo que sí parece estar siéndolo es la relación amorosa que tiene con Fort, a quien la rubia acusó de no apoyarla en sus proyectos.

Marengo dijo que Fort huyó a Miami para evitar acompañarla en El Bailando.

Anoche, luego de su muestra de baile en la que obtuvo 34 puntos, una cifra más que digna, el semblante de Marengo no reflejaba felicidad y aceptación, por lo que el conductor del ciclo (Marcelo Tinelli), “escarbó” al respecto y le preguntó que le sucedía. Fue entonces cuando la bailarina, descargó duras acusaciones contra su pareja.

“Tengo problemas personales es muy difícil porque el trabajo es mi refugio y hoy no salía nada bien. (…) Capaz que el jurado no entiende: la verdad es que hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche, tratando de salvar una relación”, contó la rubia.

“Está todo bien, pero estoy hace ocho años remando, acompañándolo, y él no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya… ¡Estoy harta! ¡Repodrida! ¡Ocho años estuve al lado de él bancándome a la ex que sale a tratarme de prostituta en todos lados! Soy su mujer hace ocho años, y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza?”, reflexionó Marengo y sorprendió a todos.

“Me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir y se fue a los Estados Unidos, un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna, y no es capaz de venir. Entonces, me da lo mismo Eduardo Fort, hacete cargo. Tenés una novia, ¿no querés venir? Chau, flaco. Vos preséntame un candidato, estoy hasta acá. Hasta acá. No hago más que remar en mi vida sola”, dijo la participante con los ojos húmedos de lágrimas.

“Vengo cargando una mochila, y su toda familia me ama. Me gané el cariño de sus hijos, Vos, Marcelo, sabés lo que es una familia ensamblada, lo que significa que los chicos me aceptaron, y las cosas hermosas que viví. Pero él, como hombre, se tiene que poner los pantalones”, concluyó la modelo en referencia a su vínculo con Fort.