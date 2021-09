Las actrices y modelos Anamá Ferreira y Adriana Aguirre protagonizaron un incómodo momento al aire del programa Está en tus manos que se emite por Canal 9 y conduce Edith Hermida.

Fue durante el bloque de presentación de las invitadas, cuando la vedette relataba un accidente en el teatro que la llevó a practicarse una intervención quirúrgica, cuando la actriz y empresaria la interrumpió brevemente y recibió un comentario cargado de racismo: "Pará, dejame hablar, mono".

La frase pasó desapercibida en la dinámica del programa, que fue al corte y volvió pero sin Anamá, quien se retiró del estudio fuera de cámara. Cuando la conductora retomó el aire, aclaró que la invitada se había ofendido por el comentario de su compañera de juego: “Estamos en vivo, recién ocurrió un episodio en el que vos hiciste un comentario que a Anamá la ofendió muchísimo”, explicó, y dio lugar a Aguirre para disculparse.

“¿Sabés qué pasa? Fue un malentendido realmente por el que se enojó mucho conmigo. Pero ella tiene que entender que hace cinco meses que estoy con tratamiento psicológico, que estoy acá con un gran esfuerzo y un gran sacrificio porque cada vez se inflama más la pierna”, justificó Adriana Aguire, quien al parecer no entendió del todo la gravedad de sus dichos y el efecto que tuvieron en Ferreira.

Anamá quiere que Aguirre haga trabajo comunitario

Al salir del estudio televisivo, la actriz brasileña nacionalizada argentina se comunicó con su abogado para saber qué tipo de sanción podría haber contra su agresora. Sin embargo, aseguró que no tiene intenciones de judicializar el hecho, aunque tampoco quedó conforme con el pedido de disculpas de la vedette

“La disculpa tiene que ser de corazón. Me mandó un mensaje peor que lo que dijo, que está acostumbrada a llamar así a la gente, que en su vida diaria lo hace. No le voy a hacer juicio, la plata no la necesito, quiero que haya una sanción, que haga algún trabajo comunitario. Tiene que tomar conciencia de que eso es ofender a una persona. Si eso pasara en Brasil, ella salía del estudio presa”, expresó en diálogo con La Nación.

Acto seguido, admitió que su salida del estudio fue porque realmente la entristeció que "el racismo esté tan impregnado", y agregó que hará todo lo posible "para que Adriana haga una donación y vaya al comedor de Margarita Barrientos, que vaya y sirva la comida a la gente necesitada y así va a aprender"

Finalmente, reveló que mantuvo una conversación con la titular del INADI, Victoria Donda, para contarle lo sucedido.

“Yo llamé a Donda y le dije lo que estaba pasando. Me dice que ellos no son policía, que no ponen culpa en la gente, que ellos acompañan si el juez llama. Que entre en Internet y haga la denuncia. Es muy duro, no saben lo doloroso que es sufrir una ofensa porque sos de otro color. Y esto lo dijo en la televisión, que hay un montón de chicos mirando. Después van al colegio y se lo dicen a cualquier compañero”, concluyó.