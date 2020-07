De rodillas y en un balcón: Romina Malaspina mostró su tatuaje más íntimo

La conductora del noticiero de Canal 26, en el informativo que va de 22 a 24, sabe manejar las redes sociales para mantener cautivos y entretenidos a sus millones de seguidores.

Romina Malaspina es considerada por muchos del ambiente de la farándula como “la chica del momento”, ya que su imagen y reputación se dispararon fuertemente luego de la aparición de ella vistiendo un top con transparencias en el informativo (ver: Romina Malaspina fue furor por este video). Sin embargo hay decir que Malaspina, ya tenía fama de antes, porque fue una participante que destacó en el Gran Hermano 2015.

La rubia de 25 años de edad, se encuentra distanciada de su colega y compañera de medio, Sol Pérez, luego de que esta última la bloqueara por motivos no revelados pero que tendrían que ver con una desaprobación hacia su persona luego de todo lo ocurrido en el canal a raíz de que Malaspina, mostró de más en el informativo. Hubo quienes la compararon con la ex Gran Hermano y esto a Sol no le gustó para nada.

Volviendo a Romina, que brilla en el noticiero del citado medio, ella no deja de lado sus redes personales a pesar de su trabajo mediático y recientemente, a través de un video dejó a los internautas con la boca abierta al revelar un tatuaje muy íntimo que se hizo en su cuerpo.

En las imágenes se la puede ver a la modelo arrodillada en lo que parece ser una parte del balcón de su residencia y vistiendo una microbikini. El video es muy estático y solo consta de un aumento o zoom que ella hace con la cámara hacia su cintura y la zona inguinal izquierda, revelando el tatuaje que consta de una flor.

El video que dura algunos segundos, tuvo casi medio millón de reproducciones en solo cinco horas. Podríamos decir que junto ¡cien mil de "vistos" por hora!

Romi con un look homeoffice y mirando las visitas de su muro de Instagram

El futuro de Malaspina es una incógnita pero algo es seguro, su meteórica aparición llegó para quedarse en la pantalla argentina. Habrá muchos y muchas a los que esto les molesta (ver: Romina Malaspina vivió un tenso momento en una entrevista) y otros que aplauden a los “cuatro vientos”.