Dalma Maradona furiosa con Verónica Ojeda por sus dichos sobre la Maradona Cup

Dalma Maradona le respondió enojadísima a Verónica Ojeda, quien aseguró que ella y Gianinna "hacen negocios con la muerte de su papá" tras viajar a Arabia Saudita para asistir a un homenaje a Diego Maradona.

Las hijas de Diez cobraron 30 mil dólares por formar parte del homenaje, en el partido de Boca y Barcelona.

Verónica Ojeda aseguró en el programa radial La Red que no estaba de acuerdo con 'lucrar' la muerte de Maradona; es por esto que Dalma Maradona autorizó al periodista para que develara su derecho a réplica: "Voy a filtrar unos cuantos mensajes, le pregunté: '¿Puedo decir todo?' y me dijo: 'decí lo que quieras'... Esta tipa me cansa, sigue diciendo boludec*s Ojeda".

La hija mayor de Claudia Villafañe fue contundente, al explicar adonde irá el dinero que cobraron por hacer acto de presencia en el famoso partido de Barcelona F.C. y Boca Juniors: "Ella tiene muchos problemas. Ella dice que nosotros cobramos, pero lo cobró la sucesión de mi papá, para pagar la fortuna que se debe en AFIP. Esa plata no se la va a quedar nadie". De Brito fue específico al citar a Dalma: "(El dinero) Entró a la sucesión para pagar deudas... Es ridícula".

Gianinna Maradona también se manifestó en su cuenta de Twitter por las declaraciones de Verónica Ojeda: "Negocio es querer vender hasta los calzones de mi papá para que te den guita, Ojeda. Déjate de joder que esto no es ficción, es realidad. Les pedí no vendan las cosas de mi papá y todos se hicieron los bolud*s. Qué bien que el zoom está grabado y nuestra conversación posterior también". En otro tuit, Gianinna Maradona concluyó: "Y paso a explicarte, para que dejes de hablar al ped* de mi hermana y de mí, que la sucesión está formada por 5 integrantes. No solo Dalma y Gianinna. Fin".