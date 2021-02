Dady Brieva: "Soy mucho más que un actor K"

En plena gira teatral con 'El mago del tiempo', Dady Brieva, habló luego de recibir duras críticas por parte del periodista Eduardo Feinman, quien aseguró que el humorista "pasó al olvido".

Al igual que otros actores, tales como Pablo Echarri, Brieva es muy cuestionado por dejar ver su color político.

"Una cosa la persona y otra el artista. La persona me parece nefasta y Dady Brieva peor todavía, por el solo hecho de haber dicho que le gustaría agarrar un camión y pasarle por encima a miles de personas, no importa la ideología, eso me parece un acto terrorista", planteó Feinman a su tiempo.

"El objetivo fundamental es hacer reír a través de un relato exagerado. Después lógicamente deslizo alguna cosa que siempre está al hablar de una familia peronista y de una casa hecha por Eva Perón y siempre hay un color peronista. Nunca soy obvio ni panfletario, pero tengo un público afín a mi ideología y eso se filtra, de alguna manera", indicó en diálogo con Télam.

Soy mucho más que un actor K, pero si me dicen eso es un piropo muy grande", remarcó.

Por otro lado, advirtió que la grieta política no alcanza a los artistas. "Por ejemplo, con Oscar Martínez no tengo más que agradecimiento y Beto Brandoni es un tipo que te enseña siempre, trabajar con él es como que te paguen para hacer un curso de actuación".

Sobre el final, contó que participó del casting para hacer de Perón en 'Santa Evita': "Aunque sabía que no iba a quedar, dije que iba a hacerlo porque soy Perón y nadie se lo merece más que yo".