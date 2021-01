Cumpleaños de La Mona: fans desbordados sin protocolos y saludos boquenses

El lunes fue el cumpleaños de la Mona Jiménez. El cantante de cuarteto cumplió 70 años de edad y la polémica estalló en las redes porque una multitud asistió hasta las inmediaciones del domicilio de él para agasajarlo por el natalicio. Cientos de fans llegaron hasta el sitio y no se respetó ningún tipo de protocolo sanitario.

El evento que convocó a cientos de personas ocurrió en calle Fader, en el Cerro de Las Rosas sitio en el que el músico reside; en la zona noroeste de la capital cordobesa.

Foto Gentileza

Los fans empezaron a llegar desde las primeras horas de la mañana y antes de que llegara el mediodía, La Mona salió por uno de sus balcones a saludar a sus seguidores y agradeció a las poca más de 20 personas que allí se encontraban en ese momento. Además se lo vio muy emocionado y hasta con lágrimas en los ojos.

Foto Gentileza

"No es mi cumpleaños deseado, yo siempre la paso con ustedes, y acá estoy encerrado. No es el cumpleaños que me gustaría", dijo el cantante y agregó "a mí me gustaría que esta noche como todos los años estar cantando en el Sargento, en Forja, en el Kempes, con ustedes, estoy muy agradecido por todo el amor que me dan".

Con el correr de las horas y probablemente con el dato de que el músico había salido a agradecer a quienes se presentaron para ovacionarlo por su natalicio N°70, es que la idea de ir a saludarlo comenzó a volverse masiva y fue así que cientos de personas se convocaron cerca de las 17 en la Plaza de Jerónimo del Barco y desde allí partieron en una caravana de autos y motos hacia la casa del cuartetero, otras decenas de fans llegaron a pie y se fueron agrupando con la gente que ya estaba en el lugar.

Foto Gentileza

La autoconvocatoria dejó a todos satisfechos. Al músico que se emocionó por ver a sus fans cara a cara, ya que no pudo hacerlo a través de un escenario -como él mismo declaró que le hubiese gustado- pero también a los fans, que se “retroalimentaron” entre sí, el gusto y el “aguante” por La Mona, demostrando todo su afecto.

¿Cuál fue el inconveniente? El funeral de Maradona, las diversas marchas por pedidos políticos o de justicia, entre otros eventos que tomaron masividad nacional, no impidieron que este puñado de cientos de fans del cuartetero pensara en el acatamiento de los protocolos sanitarios a la hora de reunirse y lo único que parecía importarles era festejar “a lo grande”, el cumpleaños de de Juan Carlos Jiménez Rufino, alias ‘’La Mona Jiménez’’.

Cerca de las 19, la Policía dispersó a la multitud para que se fueran en paz a sus hogares y así lo hicieron, sin generar mayores disturbios.

Algunos de los saludos de famosos para La Mona

En la lista de famosos que saludaron al cuartetero por su cumpleaños, se encuentran dos jugadores de Boca (referentes además) que además de ser amigos de él, son fieles fan a sus temas: Carlos Tévez y Ramón Ábila.

También desde el ambiente del cuartero, llegó el saludo de Ulises Bueno, uno de los actuales referentes de ese género musical en Argentina.