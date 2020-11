Cristian U participó de una fiesta clandestina y hubo escándalo

Cristian Urrizaga participó este fin de semana en una fiesta clandestina de cerca de 300 personas en la localidad bonaerense de Virrey del Pino.

Este domingo, alertada por una denuncia anónima, la Policía realizó un operativo y desbarató un evento ilegal, en el video que se hizo viral se lo ve a Cristian U pasando música.

El mediático habló con "Nosotros a la mañana" y confirmó que había participado: "La realidad es que había una fiesta, me contrataron, fui a tocar, entre paréntesis necesito laburar como necesitan todos. Esa es la realidad. Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia. Soy organizador de eventos, de boliches, soy DJ y es de lo que laburo. Me reinventé en algunas cosas para ir zafando, pero ya no me sirve más".

Luego, expresó su desesperación por no poder trabajar: "De forma paulatina se fueron abriendo comercios y me pone contento pero lo nuestro no, somos el último orejon del tarro y ¿qué querés que haga? Entonces me contratan de un lugar para ir a tocar, y sé que no está bien pero uno tiene que laburar".

"Pongo mis pautas, yo COVID-19 ya tuve hace tres meses, me curé, todo bárbaro. No contagio ni me contagian. Se tiene que respetar, estamos todos de acuerdo, pero necesito laburar".

"Cuando tengo que pagar el alquiler de casa y la luz no puedo decir 'soy ex COVID-19', tengo que pagar y si no lo hago, me rajan", continuó.

Finalmente indicó que aunque tuvo sus condiciones para evitar contacto cercano con la gente, no se cumplieron: "De cierta forma puse mis pautas, dije muchacho estoy en la cabina, toco solo, no hay gente, y listo. Más no puedo hacer, no les puedo poner un arma en la cabeza".