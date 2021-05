COVID-19: Rial reveló el verdadero motivo por el que se vacunará en EE.UU.

Una nueva polémica surge desde el ambiente de la farándula, el reconocido conductor de TV Nostra y exIntrusos en el Espectáculo, Jorge Rial, confirmó que se va a vacunar los Estados Unidos contra el coronavirus.

Hay que destacar que Jorge Rial había sido contundentemente con aquellos argentinos, como Nacho Viale, Fabián Doman, entre otros, que recurrían a la opción de vacunarse en el exterior pero en las últimas horas, el mediático se arrepintió de lo dicho y afirmó que se vacunará en Miami contra el coronavirus.

El mediático justificó su cambio de parecer haciendo mención al “vacunagate” que tuvo lugar en el país y que involucra a exfuncionarios, políticos, sindicalistas, entre otros que fueron inoculados de forma irregular.

“Efectivamente me voy a vacunar a Miami. La espera de un turno era larga y tediosa. Pero se bancaba. Incluso con el enojo de mi familia. Sin embargo la actitud soberbia de (Carlos) Zannini me hizo tomar una decisión que venía evitando: no dejar en manos de los políticos mi salud”, dijo el conductor en su cuenta de Twitter.

Rial mostró todo su enojo con el no arrepentimiento del procurador del Tesoro de la Nación por haberse vacunado sin ser personal esencial y agregó: “Harto de ver cómo se vacunan personas no esenciales y amigos del poder, decidí escuchar las razones y pedidos de mi familia”.

El conductor que tiene 59 años de edad que padece hipertensión y tiene colocados stents, continuó, “soy de riesgo y mi condición cardíaca haría difícil el tránsito de la enfermedad. Me cuidé como pidieron. Me anoté como pidieron. Espere cómo me pidieron. Tuve la paciencia de millones de argentinos. Pero ver esa actitud miserable y los pedidos de mi familia terminaron de convencerme. No era lo que quería. Me negué hasta ahora, incluso con el enojo de mi familia. Lo peor es que nosotros tomamos estas decisiones con vergüenza”, aseguró.

“Sentimos que es un privilegio. Ninguno de esos sentimientos los tienen los que tienen que dar el ejemplo. Ojalá las vacunas lleguen rápido y todos puedan evitar este virus maldito”, opinó Rial.

¿Qué vacuna se colocará Jorge Rial?

Jorge Rial será inoculado con la vacuna monodosis de Johnson & Johnson. En su ausencia será reemplazado en TV Nostra de forma conjunta por el resto de los panelistas Marina Calabró, Diego Ramos y Ángela Lerena.