Connie Ansaldi bajó 10 kilos en un año y mostró su tremendo cambio

Connie Ansaldi bajó diez kilos en un año y decidió compartir su cambio, no sólo estético sino también de vida, con sus seguidores de Instagram.

“¿De verdad bajé tanto de peso y no me di cuenta? Y lo cierto es que sí. Un poco más de 10 kilos me separan entre un cuerpo y otro”, escribió en su cuenta pública, donde reúne más de un millón de seguidores.

Desde hace tiempo que la periodista viene mostrando un rotundo cambio de conductas, desde alimentación hasta entrenamiento.

No obstante, remarcó que el punto de "no es el peso", sino su salud: "Como verán en las fotos, yo me estaba divirtiendo. Me veía espléndida y hermosa como siempre y disfrutaba de la vida, tal cual acostumbro. Pero algo no estaba bien".

"Mis estudios no eran los mejores del mundo. Y no porque algo me diera necesaria o llamativamente mal, pero siempre estaba ahí: al borde con la glucosa, el colesterol, la vitamina D, etcétera. Siempre al borde", puntualizó.

Frente a este panorama, la mujer de 48 años decidió optar por otro camino y aseguró que el "verdadero cambio" está en "ordenar la alimentación, para que se transforme en un estilo de vida y no en una dieta forzada, con el objetivo de bajar los kilos que creemos tenemos de más".

"Alimentación, suplementos, hacks de tecnología, meditación, sueño y, mi parte más floja, ejercicio, son el combo ideal para una vitalidad real y una mente productiva en un cuerpo más sano", detalló, agradeciendo el apoyo de los profesionales que acompañaron este proceso.

De manera seguida advirtió: "Siempre fui flaca. Kilos más kilos menos, mi cuerpo es armonioso. Pero no siempre me preocupó lo que comía. Ahora sí. Porque sé que la salud tiene efectivamente que ver con eso. Sé que no es una cuestión de estética tener kilos de más o de menos, sino que es una cuestión de cuán bien queremos vivir y cómo".

Para cerrar, dejó un mensaje inspirador para los demás: "Todos podemos ser el cambio que admiramos en los otros, porque somos el cambio en el que creemos, llevado a la acción. Es solo cuestión de empezar".