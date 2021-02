Confirman que habrá una quinta temporada de PH Podemos hablar

El innovador programa PH Podemos Hablar, que conduce Andy Kusnetzoff, en el que seis reconocidos invitados, con diferentes personalidades y profesiones, se encuentran un sábado a la noche comparten una cena y charlas sobre temas variados de la actualidad y de cada uno de ellos tendrá una nueva temporada.

El año pasado, el programa de Telefé, tuvo celebridades importantes que tuvieron que adaptarse a la virtualidad que impuso la pandemia por coronavirus. Andy habló sobre la temporada 2021 del ciclo y comentó: "Estamos hablando a ver cómo le damos un refresh. El punto débil es que en pandemia es difícil llevar a los invitados que me gustaría llevar. Entonces, estamos viendo cómo lo podemos reinventar. Sería la quinta temporada, una locura", dijo Kusnetzoff.

"Es impresionante. Estoy muy orgulloso y muy contento. Fue imparable. El año pasado fue el más duro por la pandemia. Siempre quise ser muy responsable. En un momento bajé los invitados, tuve que cambiar la escenografía", indicó Andy al recordad que inicialmente el programa iba a tener solo cuatro episodios".

Y agregó sobre la pandemia: "Hubo gente que me dijo: ‘Vos estás comiendo con Carmen Barbieri y yo no puedo ir a ver a mi vieja’. Yo tampoco veo a mi vieja. Esto es un trabajo, aunque parezca una cena de amigos televisada. Hay un montón de gente que trabaja acá y que no puede perder el laburo. Fue duro el año pasado para hacer televisión. Después, me contagié, estuve dos meses afuera", expresó.

"Era una máquina perfecta y chocamos por todos lados. Llovió, cayeron piedras, granizo, nos chocaron de frente, pero seguimos y terminamos espectacular. Eso te habla de un producto noble y que está bueno. Lo que pasa es que, antes de empezar, quiero ver qué podemos ofrecer dentro de lo que es hoy este mundo pandémico, todavía", cerró el conductor de radio y televisión.