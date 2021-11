Coco Silly: "La militancia de Cristina es muy cabeza de termo"

El humorista Coco Silly salió a hablar luego de la derrota del kichnerismo en las elecciones legislativas 2021. El reconocido conductor peronista expresó en su programa de Radio 10 una visión algo crítica en torno a la militancia K: “Tienen una cosa de mucho fervor y también de muy cabeza de termo, entonces niegan muchas veces lo que sucede alrededor”.

A pesar de considerar a la vicepresidenta como "una de las figuras políticas más importantes de la historia", Silly destacó que el desafío que tiene el Frente de Todos para poder seducir al electorado y ganar las elecciones presidenciales de 2023 será bajar a la realidad.

“¿Qué se puede construir con ´Lilita´ , con Patricia Bullrich? Pero tampoco con el hijo de Cristina. Nosotros tenemos nuestros extremos muy fuertes y sé que con esto me como un cachetazo. Me la recontra banco, porque a esta altura de la tourneé chicos, si yo no digo lo que pienso. Si yo no digo lo que pienso y lo que siento, soy un pelotudo marca pelotudo, que es la marca original del pelotudo”, agregó.

Sobre el festejo de Alberto Fernández y Axel Kicillof sostuvo: “Es un delirio, todos festejaron; ¿quién ganó?, ¿quién perdió? Unos dicen que ganaron 5 a 0 y los otros dicen que ganaron 6 a 0. Si no salimos del cabezatermismo, vamos a estar jodidos. Ojalá aprendan, ojalá les salga y ojalá piensen en los que menos tienen; yo por eso soy peronista”.

"Hay un montón de gente que votó a la oposición porque considera que es una opción y hay un montón de gente que la votó porque tiene los huevos llenos de los cabeza de termo. Y nosotros, nosotros, el kirchnerismo, el kirchnerismo, vamos eh!, vamos el kirchnerismo. No, las redes, no son todos giles, los demás son todos giles, los que tenemos la posta somos nosotros, los demás son todos giles que no entienden nada”, expresó en su editorial.

Y finalizó: "Si se quedan en el cabeza de termismo, por llamarlo alguna línea filosófica, vamos a estar sonados. Si realmente empiezan a renovar, empiezan a mover, empiezan a haber cuadros nuevos, empiezan a dialogar aunque no te gusten, aunque no los quieras. No digo que te sientes a hablar con Milei, porque no hay nada que hablar con Milei seguramente, ¿no es cierto? Pero hay otra gente con la que podés hablar. Y si nos ponemos en esa cosa cabeza de termo los únicos que pierden somos todos".