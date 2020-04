El mediático y líder espiritual argentino, Claudio María Domínguez, quedó suspendido en la polémica a raíz un análisis personal que hizo sobre los efectos de la pandemia y que expuso (explica A24.com) en su programa “Hacete cargo” que se emite por el canal C5N.

El "místico" dijo en torno al avance del coronavirus, y las preocupantes cifras que va dejando a su paso, que todo es "una cuestión de Karma".

"¿Se está muriendo el planeta? No, se están muriendo los que tienen que irse según una decantación biológica lógica de los números que se manejan en el planeta. Todos los días nacen 400 mil personas y mueren 200 mil... ¿por el coronavicho? No. Mueren de hambre y de todas las pestes que hay en el planeta", empezó diciendo.

No se crean los números, no son los infectados que dicen. No hay 2 mil infectados en la Argentina, hay 2 mil en 20 mil testeados. Para alguien al que se le murió el papá o el marido es la muerte pero es lo mismo que hubiera pasado con cualquier situación kármica", remarcó.

Y agregó: "No sean idiotas. Mil personas mueren al día en este país... ¿cuántas se están muriendo por el coronabicho? 20, 30 o 40... Esos números no tienen que dar miedo es parte de un equilibrio biológico".