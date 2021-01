Claudia Villafañe ganó MasterChef Celebrity y se lo dedicó al Diez

La primera edición de MasterChef Celebrity Argentina llegó a su fin. Claudia Villafañe se consagró ganadora de la competencia que arrasó con el rating y en la noche del lunes cerró con picos de 26.5 puntos.

El inesperado mano a mano enfrentó a la 'Tata' con Analía Franchín, quien dio batalla y supo estar a la altura.

En esta ocasión, el jurado les exigió un menú de tres pasos, en tan solo 90 minutos. Ambas optaron por platos muy elaborados, aunque el de Villafañe se destacó por su técnica.

Relegó la presión de tal instancia y fue por todo: deshuesó un conejo para su plato principal e hizo helado, en poco tiempo, para el postre, entre otras cosas.

"Falta gente que me gustaría que estuviese acá que no puede, como mi nieto que no está en el país, mi nieta que el padre no quiere que aparezca en la tele, mi mamá que no está bien de salud, el papá de mis hijas que no está y mis amigas que son familia en representación de todas las amigas que tengo", dijo la ganadora al momento de la dedicatoria de su logro, con notable emoción.

El jurado, compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular, colmaron de elogios a ambas concursantes, que en esta edición especial estuvieron acompañadas por familiares y amigos. Además, fueron espectadores los famosos que quedaron en el camino.

El gran premio consistió en un millón de pesos y un año de clases en la escuela de cocina de Mausi Sebess, instituto de artes culinarias de Latinoamérica más premiado en el mundo. También recibieron, tanto Claudia como Analía, varios electrodomésticos para equipar sus cocinas.

Segunda edición de MasterChef Celebrity

El final del concurso gastronómico culminó mientras, simultáneamente, Telefe aprovecha el envión de popularidad para develar los participantes de la siguiente edición que comenzará en marzo.

Por ahora, fueron confirmados la vedette y productora Carmen Barbieri, el músico Juanse, el actor Gastón Dalmau, la humorista Dani La Chepi, la actriz Andrea Rincón, el cantante CAE y la empresaria Flavia Palmiero.

También suenan los nombres de Sol Pérez, Claudia Fontán, Georgina Barbarossa, Cande Vetrano y Osvaldo Laport.