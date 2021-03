Claudia Villafañe a Oliva: "se les murió la gallina de los huevos de oro"

La exesposa de Diego Maradona sorprendió al salir en vivo en un programa de TV, luego de escuchar lo que hablaban de ella y de sus hijas. Muy enojada manifestó "se les murió la gallina de los huevos de oro".

Claudia Villafañe siempre mantuvo un muy bajo perfil, en pocas oportunidades se la vio en los medios de comunicación, mucho menos para hablar de Diego Armando Maradona o para responder acusaciones que -constantemente- se hacen contra ella o contra sus hijas junto al Diez, Dalma y Gianinna.

Pero cansada de estar en boca de todos los programas de Espetáculos, que hablan sobre los detalles del último tiempo con vida del astro, salió al cruce del abogado de Matías Morla, Mauricio D'Alessandro, y de Rocío Oliva, ex de Diego, que estaban hablando de ella y de sus hijas en Polémica en el Bar, por lo que decidió salir al aire en vivo.

"La verdad que dije que no iba a hablar porque no me interesaba polemizar con nadie, pero no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo. No es justo. Porque, ahora que salieron los audios, dónde queda bien en claro todo lo que pasó, no puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Los audios dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego, y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio diciendo que me entregaron el cadáver", comenzó diciendo la empresaria, respondiendo así a la charla que estaban teniendo en el programa acerca del velorio de Maradona.

Luego, aclaró: "Yo no hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego y por la familia, por las hermanas y por todos los que estaban ese día. No me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Si no, que le pregunten a Víctor Stinfale, que es la persona que estaba ahí y que no se movió, tampoco sé por qué motivo".

Claudia se refirió a Oliva sobre la prohibición de ingresarle al velorio de Diego en Casa Rosada. "Y si a Rocío le quedó alguna duda de quién fue la que no la dejó entrar, que se lo pregunte a él , por Stinfale, que fue el que me vino a preguntar a mí y yo le contesté que no tenía nada que ver ni podía tomar ninguna decisión de ningún tipo. Porque no me correspondía", dijo

Y agregó: "Ella (Rocío) me conoce muy bien, como todos los que están ahí que saben quién soy. Y si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos ustedes, o a todos los que están ahí defendiendo lo indefendible, me parece que están muy equivocados. Porque yo no hice nada de lo que no correspondía"

Sobre su vínculo con Diego a pesar del juicio que había iniciado contra ella manifestó. "Tengo llamadas de Diego del día domingo 21 de noviembre en mi celular, para que vean que sí hablaba conmigo. Que no lo hiciéramos público y no saliéramos a contar todo lo que hacíamos cuando nos juntábamos en la casa de mis hijas no quiere decir que no habláramos aunque tuviéramos juicios de por medio".

Y completó: "Sabíamos separar muy bien las cosas. Y Rocío lo sabe muy bien. Nos juntábamos para los cumpleaños y para las fiestas. Sabíamos dividir muy bien todo. Y yo no tengo que darle explicaciones a nadie de todas estas cosas", sacudió visiblemente molesta por todo lo que se estaba hablado.

Allí Oliva cuestionó que no la dejaran entrar al velorio del astro argentino, con quien estuvo en pareja durante siete años. "Si vos hablabas tanto con Diego y te decía todo lo que me extrañaba, lo que me amaba y demás, ¿cómo pueden darse el lujo de permitir que no pueda entrar a despedirme de él? Por su memoria, ya que tanto la respetaban", dijo Rocío y Claudia le respondió: "Yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale, que vino a decir que vos lo llamaste y estabas abajo. Yo no sé. Y no llamé para discutir esto. Yo sé lo que hice. Si vos me querés creer o no, es problema tuyo. Yo sé que yo no fui la que decidí nada".

Luego, la madre de Dalma y Gianinna volvió a apuntar contra Mauricio D'Alessandro. "Me quiere hacer quedar como la mala de la película y la verdad que no lo soy. Y él lo sabe. Quiere defender lo indefendible, porque está defendiendo a una persona que lo tenía a Diego secuestrado".

Y todo lo que dijeron mis hijas siempre, ahí se vio (en el documental de Infobae donde se publicaron los audios). Se les cortó el chorro de la plata y ahí se vio. Ellos mismo lo dejan expuesto", dijo Claudia y defendió a sus hijas: "Le echan la culpa a Dalma y a Gianinna y son cinco hijos los que tiene Diego. No son dos".

" Diego estaba enojado por un expediente, pero después se veía conmigo y me abrazaba y bailaba. Lo que yo vivía con él, lo vivíamos en familia, por lo que ustedes no se enteraban, no tenían por qué enterarse, su entorno si sabía".

Y continuó: "A mí no me correspondía cuidarlo, pero yo estaba al lado de mis hijas, hacía lo que ellas necesitaban que hiciera su lado, acompañándolas, nada más, la gente sabe quién es cada uno. Y, con todo esto que está saliendo a la luz y lo que va a seguir saliendo, la condena social ya la tienen. Por algo no aparecen en ningún lado y no dan la cara", dijo

Luego se defendió cuando D'Alessandro intentó comparar el último tiempo de Diego con lo que vivió en Cuba o en Punta del Este. "Pero qué importa el entorno de Cuba y Punta del Este, si después Diego en el 2005 estuvo espectacular, era otra persona. Y después volvió a caer".

"No hablemos del entorno, hablemos de lo que pasó ahora, Diego no murió hace diez años. Porque te escuché cuando dijiste en un programa: 'Cuando Claudia estaba con él también tenía la culpa porque no lo cuidó en su momento'. Yo no quiero pelear con nadie. Lo único que quiero decir es que acá las cosas están saliendo a la luz y la Justicia se va a hacer cargo. Que los culpables paguen lo que tengan que pagar, sean quienes sean".

Ante la pregunta sobre si cree que alguien va a ir preso por la muerte de Maradona, fue contundente: "Que vaya preso quien tenga que ir. Hay que esperar que se termine todo lo que tenga que hacer la Justicia, la junta médica o lo que sea. Y que se encuentren los culpables, porque culpables tiene que haber de esto. Esto no pasó así porque sí".

Al final, dejó un palito para Matías Morla. "Cuando Diego estuvo internado no fue o aparecía a la hora de la madrugada cuando no lo veían. Cuando estuvo en la casa de Tigre nunca apreció. Si tanto era el amigo, el hermano, el padre o no sé qué era, me parece que dejó mucho que desear en ese proceso".