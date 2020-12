Claudia rompió el silencio: habló del Diez y le dedicó su plato

Este lunes comenzó la semifinal en MasterChef Celebrity y los programas que están emitiendo son los que precedieron a la muerte de Diego Armando Maradona, que cuentan con el regreso de Claudia Villafañe a las cocinas más famosas.

Se tomó pocos días de duelo, para acompañar a sus hijas, Dalma y Giannina, en el duro momento, pero luego pidió a la producción reintegrarse, ya que necesitaba volver a la competencia para poder despejarse.

Si bien se respetó su ausencia, al momento de volver el jurado le impuso algunas reglas a la empresaria. Para poder evitar ir a la gala de eliminación del domingo, le exigió conseguir tres estrellas doradas, las cuales son otorgadas a los mejores de cada noche.

El lunes consiguió una en equipo y el martes brilló por sí sola, con la excelente cocción de su pollo frito. "Impecable", resumió Germán Martitegui al cortar el muslo.

En esta instancia, la competencia es cada vez más difícil, ya que están todos los participantes nivelados, por lo que un mínimo error puede ser motivo para ser descalificado.

En un mano a mano con El Polaco, quien también se lució con su plato, Claudia se consagró como la mejor entre los últimos ocho concursantes y, al momento de recibir su reconocimiento, emocionó a todos.

“No quería decir nada, porque ya se dice mucho todos los días, cosas lindas y no. Yo no hablé ni hice ningún homenaje, pero va para el papá de mis hijas”, dijo Villafañe con lágrimas en los ojos y la voz quebrada.

Sus compañeros y el jurado la aplaudieron, mientras que el conductor Santiago del Moro le dijo: "Sos gigante".

“Fue un tiempo muy movilizante para mí y para toda la familia. Y recibí un poco de ayuda de toda la familia, por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas, porque creo que desde arriba él va a ubicarnos a cada una y a ayudarnos a poder salir adelante”, completó Claudia, quien por primera vez dio declaraciones sobre la muerte del Diez en público.