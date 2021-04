Cinthia acusó a Defederico de violento: el descargo del exjugador

Cinthia Fernández hizo estallar la bomba al asegurar que su exmarido y padre de sus hijas Matías Defederico, ejerció violencia de género sobre ella y sus hijas durante su relación.

Hace unos días la panelista hizo su descargo en el programa en el que trabaja, allí detalló varias situaciones de violencia física y psicológica de parte de su expareja mientras que vivían en el exterior.

Durante el fin de semana Fernández contó el programa de Juana Viale, en la cual aseguró que el joven le pegó a su hija: “El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y… El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida” expresó.

Cuando la nieta de Mirtha Legrand le preguntó si había ejercido violencia sobre la pequeña, Cinthia explicó: "Sí, porque me quiso pegar a mí. Sí le pregunta a mi hija, ella dice 'esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá'. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome 'por favor, no me denuncies’”.

Defederico escribió un mensaje en su historia de Instagram para destacar su punto de vista luego de las declaraciones de la bailarina: "Hasta hoy guardé silencio, pero ante las continuas mentiras hoy siento que debo aclarar que siempre fui respetuoso de las mujeres, más de la madre de mis hijas. Jamás ejercí violencia física o de ningún tipo sobre ella, menos sobre nuestras hijas”.

"Hice las denuncias civiles y penales por las continuas amenazas e impedimento de contacto y aguardo las resoluciones judiciales...Quien me amenazó constantemente con hacerme mier... fue ella, hoy me doy cuenta que cumplió su cometido”, contó sobre la acción judicial que comenzó en contra de la mamá de sus hijas.

“Estoy y estaré siempre donde se me cite para defenderme más de las calumnias constantes que tienen por único fin lastimarme. Nunca, reitero, ejercí actos de violencia ni contra ella ni con otra mujer. Seguiré esperando las resoluciones judiciales y aguardo con la tranquilidad del inocente con la esperanza que al final del camino se conozca la verdad, la cual reservo por respeto a ella (mamá de mis hijas) y sobre todas las coas por nuestras hijas...”, cerró el exfutbolista en las redes.