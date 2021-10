Chano rompió el silencio: "Consumía y llamaba al dealer llorando"

El programa Lanata sin Filtro, emitido por Radio Mitre fue el marco para la primera aparición en los medios de Santiago Chano Moreno Charpentier luego de haber estado casi tres semanas internado por las lesiones de bala que sufrió durante un episodio de intervención policial el lunes 26 de julio.

Este jueves, el excantante de Tan Biónica conversó con Jorge Lanata sobre lo que recuerda de la noche del disparo, su recuperación en el Sanatorio Otamendi y el actual tratamiento de rehabilitación que, según detalló, terminará este viernes para pasar a una etapa de seguimiento ambulatorio. "No doy muchas notas, quería hacer la primera con vos y me encanta estar con ustedes", admitió Chano al finalizar la entrevista.

En diálogo con los presentes en el programa, el músico contó cómo lidiaba con sus adicciones antes del incidente en el barrio Exaltación de La Cruz: "Unos días antes me interné, no le dije a nadie".

"Me interné muchas veces, el consumo era triste, no era algo de fiestas, social ni nada, consumía solo y estaba paranoico pensando que había gente en mi casa, consumía llorando, llamaba al dealer diciendo no quiero más esto para mí. Cuando estás con el consumo activo es difícil parar solo, parás con una tocada de fondo y tuve varias, pero esta vez no me acuerdo nada".

Consultado por Lanata, Charpentier intentó rememorar el momento en que despertó en la clínica donde estuvo por 18 días. "Me acuerdo que me despierto atado, las muñecas contra la cama, no recordaba nada y quería que me suelten, me fueron dando medicación para calmarme, lo mandaron a mi hermano Bambi a contarme, es una de las personas que más quiero y no podía creer cuando me contaba lo que pasó, no lo creía, pensé que era algo que me dijeron para que parara de consumir".

Durante un pasaje de la entrevista, Chano y el periodista recordaron cuando este último fue a visitarlo al Otamendi: "Estaba sensible, nos vimos diez minutos nada mas porque me estaban sacando una medicación súper fuerte, no me podían dar alplax porque podía hacerme adicto. Yo estaba rígido y solo podía dar vueltas en el piso, siempre con un enfermero y acomodaron el cuarto, sacaron espejos y vidrios por las dudas, yo me desperté bien. Ahora yo te dije que quería venir porque me gusta tu programa y hablar con vos", contó el artista.

Ahora, Chano está a punto de finalizar su primera etapa de rehabilitación, la cual cursó internado en una clínica psiquiátrica a la que ingresó después de recibir el alta en el sanatorio porteño. Según aseguró, ha podido reconectarse con sus emociones y con la música, lo que resultó en una nueva canción que creó pensando en su madre.

La canción que Chano compuso para su madre

“Le hice una canción a mi mamá durante este tiempo. En la internación extrañás y es romántico, dormía en cama cucheta y la gente escribe en las camas mensajes: ‘la concha de la lora, no aguanto más, me quiero ir a la mierda’, decía uno y otro ‘sabia que sabrías que volverías a mis sueños’, y empecé a rezar", relató, a la vez que reflexionó sobre la visión de Marina Charpentier, quien lo acompañó incansablemente en su recuperación.

"Pude comprender a mi mama, se asustó con los shows, ella querría que me quede a vivir ahí un año, pero puedo entender su dolor, una madre saber que su hijo está enfermo, por todos lados", concedió. Con respecto a la pieza musical, confesó tímidamente que "aún no está registrada" y accedió a tocarla en vivo.

“Santo guardián solcito padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre, que mañana no sea tarde. Santo guardián solcito padre, te pediré que no te apagues, que cuides siempre de mi madre que mañana no sea tarde…”

Los días 4, 25 y 26 de noviembre, Chano volverá a trabajar en la música con nuevas actuaciones en el estadio Luna Park de Buenos Aires. Con respecto a su vuelta a los escenarios y reencuentro con el público, señaló: "Es mi vida, no pregunté ni cuánto voy a cobrar, me gusta estar con la gente y me acostumbré a que me puteen y que me quieran, me di cuenta que los medios me querían y estoy agradecido que la gente me bancó todas las que hice, lo digo con honestidad. Estoy agradecido de todas las que me perdonaron y que la gente me quiera venir a ver".