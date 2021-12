¿'Cenizas de volcán'?: el último mensaje de La China a Icardi

El escándalo del Wandagate sigue sumando capítulos e incluso cuando parece que ‘el volcán está a punto de apagarse’, aparecen más pistas, datos, audios, fotos o en definitiva material que tiene que ver con el enredo amoroso del que formaron parte Mauro Icardi (28), la China Suárez (29) y Wanda Nara (34).

Ya pasó un mes y medio desde que estalló la ‘bomba parisina’, pero ahora luego de que La China le concediera una entrevista exclusiva a Alejandro Fantino por Star+, -donde el eje estuvo puesto en lo que dejó el affaire-, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que Suárez, le envió al jugador del PSG un “último” mensaje.

En la nota que dio para Star+, la exCasi Ángeles, no especificó como quedó el vínculo con Icardi pero tampoco si había vuelto a hablar con él. Bueno, los rumores corrieron ‘más rápido que el correcaminos’ y finalmente Etchegoyen dio detalles del supuesto y nuevo cruce que tuvieron dos de los tres implicados en el litigio amoroso.

El 'último' mensaje que La China le habría enviado a Icardi

Eugenia, le habría escrito al marido de Wanda en las últimas 48 horas: "Todo esto se fue de las manos. Me hubiese gustado que nuestra historia sea otra y no escandalosa. Gracias por los momentos vividos, todo esto me hizo mucho mal y prefiero decir adiós".

La respuesta de Icardi al supuesto mensaje de La China

El delantero del PSG, casado con Wanda Nara por su parte, según Etchegoyen habría sido bastante frío y directo: "Mi idea nunca fue herirte a vos ni a nadie. El tiempo pondrá las cosas en su lugar".

¿Será el punto final de la historia, del ‘Wandagate’?, nadie puede asegurar nada, pero el mensaje, si es que existió tal como lo contó el periodista, da a entender que hubo un punto final.

Lo cierto es que las explicaciones de qué fue lo que llevó a la China, distanciada de Vicuña, buscara contacto con el futbolista argentino, casado con Wanda Nara –tiene dos hijas con ella- probablemente solo lo sepan los hijos de la actriz, ya que ella misma dijo en la entrevista con Fantino: "Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suene soberbio o a lo mejor suene rebelde, cuando era más chica, pero yo no... El día que mis hijos lo quieran saber, a los únicos que les voy a dar explicaciones es a ellos".

"Ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones. No me lo banco, '¿a dónde saliste? ¿y con quién estuviste? ¿quiénes estaban?'. No tengo tolerancia para esas cosas, pero no por hacerme la superada, no, porque no tengo ganas", declaró la rubia.