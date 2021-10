Cebollitas Gate: siguen las acusaciones por maltratos durante las grabaciones de la serie

El escándalo que se instaló en torno a Cebollitas, ficción que fue furor en 1997, por supuestos maltratos durante la grabación, sumó un nuevo capítulo.

Todo comenzó gracias a las declaraciones de Juan Yacuzzi, quien interpretaba a Coqui, al asegurar con Juan Etchegoyen para Mitre Live, "Se escuchaban unas cagadas a pedos terribles, innecesariamente aparte. O mismo cuando nos tentábamos y nos cagaban a pedos como si hubiéramos matado a alguien. Si hoy grabaras ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más".

Acto seguido, Diego Vicos (que le daba vida al "Colo"), salió a bancar a su amigo y ex compañero de trabajo, al asegurar que todo lo relato por Yacuzzi era cierto.

Como si todo esto fuera poco, en las últimas horas tomó la palabra otro de los protagonistas de la serie, Matías Boquete. El ahora abogado, que interpretaba el papel de Axel, habló sobre una situación puntual que le tocó vivir y a la cual calificó de "muy violenta".

En comunicación con Mitre Live, manifestó, "En mi caso, yo un día terminé de hacer una de las escenas y una de las actrices me dio vuelta la cara de un bife. En ese momento me mordí la boca con un montón de rabia porque estaba trabajando. Ni en mi casa me levantaban la mano mis papás y yo dije ‘qué está pasado”.

Para finalizar, Boquete dijo: "Nos encerraban. Nos obligaban a trabajar más horas. Teníamos que llenar unas planillas de horas extra pero éramos nenes. No hay que tener en cuenta cuántas horas de más pueden trabajar sino que son nenes. La crueldad de la industria”.