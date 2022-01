Carla Conte contó que habló con su padre muerto: "Fue como llamarlo"

A casi seis meses de haber despedido a su papá, Carla Conte contó que se comunicó con él luego de su muerte: “Fue como llamarlo por teléfono”.

“Yo había hecho sesiones de registros akáshicos antes de que pasara lo de mi papá y, al mes de lo que pasó, hice una sesión y me conecté con él”, reveló la conductora, en una entrevista que dio en el programa radial Agarrate Catalina.

El padre de la mediática falleció en julio del 2021, debido al COVID-19.

Lo cierto es que, gracias a la terapia, Carla aseguró que logró sentirse “en paz y comunicada con él": "Estoy en contacto de alguna manera”, marcó, aunque advirtió que es un terreno en el que "hay que andar con cuidado", junto a personas especializadas y serias.

"Cuando te abren los registros aparecen cosas de tus vidas pasadas, cuentan cosas de tus vidas pasadas. A veces aparecen algunos vínculos. Alguien que hoy es tu mamá en otra vida fue otra cosa”, comentó.

Confesó, además, que esta no es la primera vez que accede a este terreno: “Yo ya había tenido contacto de esa manera y me había conectado con mi abuela paterna, a quien yo no conocí".

Carla Conte y su papá.

El mensaje de despedida de Carla

Días después de que falleciera su papá, Carla acudió a las redes sociales para hacer un reflexión desde su duelo, en donde dejó en claro que su principal preocupación era saber si él estaba bien.

"Sé que estás bien. Aunque me gustaría que me lo dijeras de alguna manera, así me quedo tranquila", lanzó en una parte del párrafo, para después continuar: "¿Están bien allá? ¿Están festejando el reencuentro? Deseo con el alma que así sea", haciendo referencia a la presencia de su abuela paterna y a uno de sus tíos.

Registros akáshicos

Los registros akáshicos son una memoria universal de la existencia y representan un espacio multidimensional donde se archivan todas las experiencias del alma, incluyendo todos los conocimientos y las experiencias de las vidas pasadas, la vida presente y las potencialidades futuras.

Se cree que, al acceder a esta lectura, la persona puede reordenar y armonizar su vida presente para que, desde allí, pueda avanzar comprendiendo las experiencias pasadas.