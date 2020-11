Cantando 2020: la sanción para Lola Latorre por ir a una fiesta clandestina

Luego de que se conociera la asistencia de Lola Latorre a una fiesta clandestina, la producción del Cantando 2020, programa emitido por eltrece, decidió suspenderla del certamen, por 15 días.

Según sostuvo la modelo, acudió a la juntada solo para buscar a una amiga, sin siquiera bajarse del auto. Aún así, fue imputada, al igual que otros 140 jóvenes.

"La resolución de la producción es que queda suspendida por 15 días", explicó Lourdes Sánchez en La previa del Cantando (Ciudad Magazine). "Al no estar Lola, Lucas Spadafora (su compañero) tampoco vuelve al certamen", agregó Lizardo Ponce.

Se trata de una medida principalmente preventiva, para evitar que, en caso de que Lola haya contraído el virus, contagie al resto de los participantes.

"Hasta que no tengamos el hisopado negativo, dentro de 15 días, ninguno de los dos puede regresar al certamen", precisó Gabriel Fernández, más conocido como el productor enmascarado.

En diálogo con Los ángeles de la mañana, la joven confesó que nunca pensó la magnitud que podría alcanzar lo sucedido y que sus papás, Yanina y Diego Latorre, se enojaron con ella y la retaron.

"No asistí a una fiesta clandestina, no me puse a bailar ni subí fotos y videos. Muéstrenme una foto en la que esté en una fiesta. No sucedió eso" y luego justificó que "cualquier persona de 19 años se manda estas cagadas".

Por otro lado, aclaró que era responsable de sus actos y que "en ningún momento intenté esquivar a la policía. Voy a hacer fuerza para que no me echen del Cantando porque nunca asistí a una fiesta clandestina".