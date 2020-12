Britney Spears cumple 39 años: sus tres principales hits

La estadounidense Britney Spears cumple este miércoles 39 años y el mundo entero la celebra. Durante su primera década en la industria, se convirtió en una figura prominente en la música pop y en la cultura popular, por lo que los especialistas la acreditan como la mejor artista adolescente de todos los tiempos.

Su influencia es considerada como el punto de inflexión de los grupos y bandas de los años 1990, a la edad dorada de las solistas femeninas del siglo XXI.

Nació el 2 de diciembre de 1981, en McComb, estado de Massachusets, Estados Unidos, pero la mayor parte de su infancia la pasó en un pueblo muy pequeño, de 1.200 habitantes. llamado Kentwood. Se crió junto a su abuela y el primer acercamiento a la música lo tuvo en la iglesia, a la cual iba todos los domingos.

Su modelo a seguir: Madonna. Admiraba, principalmente, su faceta de compositora y la destreza que mostraba en cada una de sus presentaciones en vivo.

La familia de Britney ya observaba en ella cualidades de artista, por lo que desde chica la motivaron. Tras un intento fallido, a los 11 años se presentó al casting de Disney Channel, del cual fue elegida junto a un tropel de niños y niñas que más tarde también triunfarían, como por ejemplo: Justin Timberlake, Christina Aguilera, Kerry Russel, entre otros. Fue allí cuando se instaló en Orlando.

Algunos de los grandes éxitos de Britney Spears

Su salto a la fama como solista no tardó en llegar. A finales de 1998 (Britney tenía 16 años), el sello discográfico Jive Records lanzó Baby One More Time, su sencillo debut, compuesto y producido por el prestigioso letrista y productor sueco, Max Martin.

Dos años más tarde (2000), salió a la venta su segundo álbum, de nombre idéntico al primer single: Oops!... I Did It Again. Max Martin y Rami compusieron y produjeron la canción. La letra habla sobre ver el amor como un juego y cuyo puente cuenta con un diálogo que hace referencia a la película Titanic (1997).

Otro de las canciones que quedó en la memoria colectiva, no solo por su ritmo pegadizo sino también por su novedoso videoclip para la época, fue Toxic. Fue incluida en su cuarto álbum de estudio, In the Zone (2003) y se consagró como ganadora de un premio Grammy en la categoría "mejor grabación dance", en 2005. En el Reino Unido fue la segunda canción más escuchada en las radios de toda la década del 2000.

Actualmente la estrella se encuentra envuelta en una disputa legal por recuperar el control de su vida y sus finanzas, de las cuales se está haciendo cargo su tutor y padre Jamie Spears.

Pese a este escenario un tanto crítico, la cantante adelantó el relanzamiento de su último disco, Glory (2016), en formato vinilo y con canciones inéditas. Un rumor también indica que los BackStreet Boys serían parte de este nuevo trabajo.