Más hot que nunca: la ex GH famosa por el “El beso del osito” hace de las suyas en Instagram

Quizás si uno lee el nombre, Jessica Gómez, no le diga nada en especial pero si revelamos que fue la protagonista que en Gran Hermano 2007 e hizo famoso al tema “El beso del osito”, ahí la cosa cambia.

Incluso el alias de Jessica derivó en ‘La osito’ luego de dicho certamen en el que resultó victoriosa Marianela Mirra.

De hecho en abril de este 2020, se cumplieron 13 años desde aquella edición de GH, que entre tantas perlitas quedaría inmortalizada por la coreografía que llevaron adelante los participantes de la casa más famosa de la Argentina, del tema de “Los Súper Lamas” y cuyo estribillo dice:

“El beso del osito

Como me gusta tu hielo me provoca

El beso del osito

Que me derrito se hace agua la boca

El beso del osito

Moviendo moviendo la lengua suavecito

El beso del osito como me gusta mojar tu corazón”

Jessica ‘Osito’ Gómez tenía 21 años cuando ingresó a la casa de Gran Hermano 4. Con el paso del tiempo, se dedicó mucho a su imagen y al día de hoy, se la puede ver hecha una mujer mucho más sensual que por ese entonces. Además fue mamá de Kalel y se casó con Santiago Dominguez.

La ex Gran Hermano tiene miles de seguidores en su cuenta de Instagram, a los que les comparte material diariamente. Entre sus postales, se encuentran muchas que muestran un nuevo lado hot de Jessica Gómez y mucho más madura que aquellos tiempos en los que se hizo famosa. Te dejamos a continuación algunos fotos al respecto (todo el material pertenece a su cuenta de Instagram).