Bake Off | Polémica por la participación de Silvina Santarelli

Este lunes comenzó una nueva edición de Bake Off Argentina, la competencia en la que 14 participantes buscan convertirse en el mejor pastelero del país. El programa cuenta con la conducción de Paula Chaves y la participación de Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen como jurados.

Si bien estamos acostumbrados a que este tipo de concursos televisivos generen revuelo y polémica entre los participantes y el público, nunca nos imaginamos que esto se iba a dar en el primer día de emisión. En esta oportunidad el foco estuvo puesto en la presencia de Silvina Santarelli, quien es la esposa del exfutbolista Gabriel Milito, y que además fue acusada de ser pastelera profesional.

Una de las primeras en alzar la voz fue una mujer que se postuló para participar del certamen, pero que sin embargo no fue seleccionada. “Yo la sigo en Instagram y hace una semana me enteré que entró. Es pastelera profesional, vende y da clases. Tiene cursos con Pedro Lambertini y fotos con Juliana López May. Yo completé el formulario y no entré”, sostuvo en Twitter.

Más allá de esto, una de las cosas que más complica a la esposa del actual entrenador de Argentinos Juniors, es que en el año 2015 realizó un posteo en Instagram en donde se la ve junto al reconocido chef, Donato de Santis. “Con Ine y el genio de Donato aprendiendo a hacer cannoli, tarta caprese, tiramisú y baba al ron”, reza la publicación.

Por todo esto, muchos televidentes pidieron por la expulsión de Santarelli del programa. No obstante, la producción del ciclo aun no se ha expresado al respecto. ¿Qué decisión tomarán?