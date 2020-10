Bajan del Cantando a Pablito Ruiz por participar de una fiesta clandestina

Tras conocerse que La coach de Lola Latorre y Lucas Spafora tenía conronavirus Pablo Ruiz había sido incorporado al Cantando 2020 junto a Ivanna Rossi para reemplazar a la pareja. Sin embargo, en las últimas horas desde la producción del reality anunciaron su baja tras conocerse que acudió a una fiesta clandestina.

"Último momento, @pruizoficial fue bajado del #Cantando2020 por asistir ayer a una fiesta en Canning", anunció De Brito en su cuenta de Twitter, junto a unas fotos que prueban el hecho.

En las imágenes, publicadas por el modelo Marcos Zalazar y el exGran Hermano Cristian Urrizaga -más conocido como Cristian U- en sus propias cuentas de Instagram, que luego se viralizaron, se los ve en distintos momentos de la fiesta que se llevó a cabo el sábado rompiendo con las normas sanitarias impuestas debido a la pandemia de coronavirus.

Descargo en redes sociales

“Quiero pedir disculpas públicamente. Estoy confinado en mi casa. Sí, ayer salí, fui a una reunión y no hay que hacerlo. Estoy castigado, fui bajado del Cantando y con justa razón. Admito las consecuencias”, contó y aclaró que este lunes se hará un hisopado.

En ese sentido, explicó que el jueves se realizará otro test por protocolo para descartar cualquier indicio de la enfermedad y agregó: “A las 72 hs hay que hacerse otro hisopado para que esté todo bien, todo chequeado. No es excusa, no hay que hacerlo. Me equivoqué”.

Finalmente, Ruiz remarcó que “errar es humano” y pido disculpas públicamente. “¿Quieren saber el motivo? No es excusa, pero es el Día de la Madre y ustedes saben que yo perdí mi vieja hace poco y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Así que nada, voy a seguir los protocolos y nos vemos. Ojalá pueda enmendar esto”, dijo recordando a su madre, quien falleció en mayo de 2016.