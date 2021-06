Así será la última semana de MasterChef Celebrity

La segunda temporada de MasterChef Celebrity comenzó a transitar la última semana de transmisión.

Tras la salida de Candela Vetrano -una de las favoritas de la audiencia- se definió quiénes serán los encargados de ocupar el primer, segundo y tercer puesto.

Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa y Sol Pérez, son los participantes que participarán por el premio mayor de $1.200.000 y la beca en una importante escuela de cocina internacional.

Tal como lo anticipó hace días Telefe, la gran final se podrá ver el 24 de junio, día en que también estrena La Voz.

A diferencia de otras semanas, este lunes el certamen culinario no será emitido. Martes y miércoles, irá en su horario habitual de las 22.30, y se conocerá a los dos finalistas.

En tanto, la gran final tendrá una transmisión especial de media hora, el jueves a las 22.

Inesperada salida

A diferencia de la primera entrega, esta competencia gastronómica estuvo muy nivelada.

A la lista que recientemente integró Claudia Fontán, ahora se sumó la actriz Candela Vetrano, quien no sólo se ganó el cariño de los espectadores sino también del jurado y sus compañeros.

"Sos una persona muy simple y sofisticada al mismo tiempo. Siempre con buen humor, aportando, cocinando con alegría, con maravilla, con terror a veces. Y demostrando todas tus emociones sin guardarte ninguna", expresó Donato De Santis.

A quien se lo vio muy emocionado fue a Damián Betular quien, con lágrimas en los ojos, reconoció: "Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño, Cande, que no sé ni cómo decírtelo. Desde que pasaste esa puerta la primera semana, sabía que ibas a llegar lejos y acá estás. Me brindaste una alegría que me hacía olvidar todo lo que pasaba afuera".

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes, al jurado, por su generosidad, por su amor, por su cariño. Me llevo todo el aprendizaje de lo que fue MasterChef, a nivel culinario y a nivel personal", expresó por último Vetrano y colgó su delantal negro.