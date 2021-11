Una bomba revolucionó Twitter este martes por la noche: Micaela Viciconte y Fabián Cubero estarían esperando su primer hijo. Así lo informó el periodista Lío Pecoraro aunque, de momento, los protagonistas no se han expresado al respecto.

La primicia llega a menos de una semana de que la deportista, de 32 años, realice su gran debut en uno de los programas más exitosos de Telefe, MasterChef Celebrity 3.

Este sería el primer hijo de Mica, mientras que el exfutbolista, diez años mayor, tiene tres nenas con Nicole Neumann: Indiana, Allegra y Sienna. En esta oportunidad, Cubero estaría esperando un varón.

Si bien Viciconte y Cubero llevan poco más de cuatro años juntos, constantemente han dado cuenta de lo difícil que les ha sido transitar la relación, principalmente por la incidencia de Neumann.

"Fácil sería irme y no soportar cosas que no me corresponden por inseguridades de otras personas", había arrojado Mica muy filosa en una publicación de Instagram, en la que celebró un nuevo aniversario con su novio.

En ese mismo posteo habló de familia, valores y amor: "Si hay algo de lo que estoy segura, es que sos un buen padre con las prioridades claras y que le pone dedicación a todo lo que ama".

Recordemos que, a principio de año, Nicole le había puesto una medida cautelar a Mica, para evitar que publicara en sus redes sociales fotos de Indiana, Allegra y Sienna. La crianza de las menores siempre ha sido el eje del debate.

Lo cierto es que la modelo de alta costura también rehízo su vida amorosa, junto al piloto de carreras Manu Urcera.

Nicol Neumann junto a Manu Urcera.