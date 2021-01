Apareció la supuesta primogénita de Diego Maradona

¿Se agranda nuevamente la familia? Recientemente, Damaris Alejandra, de 37 años, compartió una carta abierta en la que aseguró ser hija reconocida de Diego Armando Maradona.

El periodista Luis Ventura fue quien difundió, al aire de Informados de todo, el testimonio que la mujer le envió por privado.

Al igual que Dalma y Gianinna, lleva el apellido del Diez, el cual puede comprobarse en su supuesto DNI. "En caso de confirmarse, estamos hablando de la primogénita, la primera hija de Maradona", advirtió el comunicador, al detallar que habría llegado cuando el futbolista acababa de pasar al Nápoli.

El supuesto DNI de Damaris Alejandra.

En principio, Damaris mostró sus "pruebas" en su cuenta de Instagram, pero luego eliminó su usuario, para que nadie más "la conozca". Hizo público no solo la foto de su documento, sino también una retro, en la que el astro tiene en brazos a una bebé, que sería ella.

“No quiero herencia material. El llevar su sangre, su apellido y los hermosos momentos que pasamos juntos es la herencia más preciosa que se puede tener”, indicó en la carta.

Y advirtió: "Soy pobre, humilde como mi padre cuando era joven. Pero pagué para que no se me encontrara".

Contó luego de que se enojó mucho cuando quiso cuidar de su papá "y hubo quienes (ustedes los conocen) no me dejaron que lo hiciera. Me alejaron de él cuando estaba mal”.

Sobre el final, reiteró: "Yo no quiero la herencia material de mi papá ni saber nada de mis medios hermanos, y por favor publique esto como publicaron lo de mi cuenta, que cerré para evitar el circo mediático. Odio a los periodistas como mi padre".

"Por mí que se lo quede todo la Villafañe, sus hijas y los demás medios hermanos que supuestamente tengo", planteó.