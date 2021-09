Anunciaron el estreno de la nueva temporada de 'Bake Off'

Aprovechando los picos de más de 20 puntos de rating que tuvo el último programa de La Voz Argentina, Telefe anunció, durante la transmisión, la fecha de estreno de la nueva temporada de Bake Off Argentina.

El reality de pasteleros amateurs de nuestro país comenzará a emitirse a través de la señal de las pelotas -en Mendoza también se podrá ver por Canal 9- desde el próximo lunes, 13 de septiembre, a las 22.

Con este ciclo, que tendrá su segunda edición nacional, Telefe intentará retener a la audiencia que atrajo con las dos temporadas de MasterCheff Celebrity y que luego acrecentó con la recientemente terminada La Voz Argentina.

Paula Chaves volverá a ser la conductora del programa que otra vez tendrá como jurados a Damián Betular y Pamela Villar. Mientras tanto, Christophe Krywonis será reemplazado por Dolli Irigoyen.

Que no pase lo de la última vez

La segunda y hasta ahora última edición de Bake Off Argentina terminó en escándalo luego de que se descubriera que Samanta Casais, la flamante ganadora, contaba con experiencia en pastelería 'profesional'. Tal fue la repercusión que la producción del programa decidió darle el premio a Damián Pier Basile, quien finalizó segundo.

Dolli Irigoyen, la flamante nueva integrante del jurado, afirmó que no volvería a pasar: "Me parece que se ha investigado y hecho otro tipo de test, no va a volver a suceder", aseguró.

Por otra parte, la reconocida chef anunció que "también se van a grabar dos finales porque siempre hay alguien que lo filtra y le saca la emoción", y detalló: "Habrá 14 participantes, cada uno con su personalidad, cada uno con su grado de experiencia de lo que traen de la casa. Pasa de todo, hay que estar atentos a que un día uno sale mejor y al otro día se derrumbó, o derrumbó su propia torta".