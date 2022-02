Antonio Ríos le confesó a Moria Casán una particular adicción

En el programa Moria es Moria, el cantante Antonio Ríos se confesó con la conductora y aseguró que tiene una adicción a las relaciones sexuales.

El Maestro, de 67 años, es padre de 17 hijos con distintas mujeres y contó gran parte de sus hazañas amorosas en el diván de Moria: "No me hacía mal, me hacía bien", reconoció el ídolo de la música tropical.

La entrevista, emitida por El Nueve, comenzó por los primeros años de carrera como solista del cantante, pero luego rompió barreras y ahondó en su intimidad.

“Vos sos un semental. Este practica como nadie el poliamor, porque tuviste cuatro mujeres a la vez con cuatro casas conviviendo. Tenías como un harén pero tus días repartidos en todas. ¿Cómo hacías para atender a cuatro mujeres?”, cuestionó La One.

Lejos de evadir el cuestionario, el musico respondió: “No podía parar”, lo que se convirtió en un pie para que Moria preguntara de manera directa: "¿Sos adicto al sexo?" y él lo confirmó: “Exactamente. Bastante”.

No obstante, volviendo al momento en el que tuvo las relaciones en simultáneo, advirtió que no fue una tarea sencilla: “Tenía que estar en un lado, después tenía que mentir a una para irme a otro lado”.

Esta condición lo llevó a tener un total de 20 hijos, de los cuales tres son "del corazón". Uno de ellos lo acompañó en el piso durante la entrevista y aseguró que su padre “es un iluminado totalmente, así lo veo yo, por su luz. Lo que admiro de él es su sonrisa”.

"Sos un depredador de camas, de colchones", le dijo en otra instancia la conductora, mientras intentaba develar si había tenido o no un romance con la tía de uno de sus hijos, aunque no terminó de confirmar el rumor.