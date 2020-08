Ángel De Brito calificó a los participantes del Cantando 2020

El Cantando 2020 ya cumplió su primera semana al aire, su conductor Ángel De Brito, se mantiene muy activo en redes sociales e interactúa con sus seguidores. Fue justamente en Instagram dónde el periodista invitó a sus seguidores a que le pregunten lo que quieran. En ese contexto, muchos querían saber sobre los participantes, por lo que el conductor calificó a los famosos.

“Como estoy extrañado un poquito el jurado les voy a dar yo mis devoluciones de la primera ronda del Cantando”, manifestó Ángel en sus historias, haciendo alusión al rol que ocupó en el Bailando por un Sueño. Al primero que le replicó fue a un usuario que le consultó sobre sus preferidos del reality. Sin pelos en la lengua, el periodista aseguró que fue la de Ángela Leyva y Brian Lanzelotta, a quienes les puso un 10: “Los mejores”.

Luego habló sobre la interpretación de Lizardo Ponce a quien le puso un 6. “Ya sabemos que el influencer no canta. Pero como cero expectativa me sorprendió para bien. Se animó cantando mal, y se la re bancó con el jurado”, expresó De Brito. A su vez, defendió a Jey Mammon del jurado, quienes le pusieron un puntaje muy bajo: “Estafadísimo. Estuvo genial”.

A quien sí criticó mucho fue a la actuación de Esmeralda Mitre, la cual no convenció a nadie y la puntuó con un 3. “La previa inconexa, ocultaron al cantante y no pudieron caretearla. La versión y el tema estaban buenos pero no salió bien”, escribió Ángel. Sin embargo, la que menos le gustó fue Laura Novoa, quien a pesar de prometer mucho para el certamen, fue calificada por el conductor como “la peor de la ronda”.