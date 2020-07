Andy Kusnetzoff reveló que dio positivo de coronavirus

El conductor y periodista Andy Kusnetzoff comunicó este martes en un su programa de radio que dio positivo de coronavirus y que se encuentra “bien y aislado” en una clínica porteña.

“El sábado estaba medio baqueteado, tenía un poco de tos y el domingo seguí con bastante tos. Fiebre no tuve pero por precaución el lunes me hice ver”, explicó el conductor de “PH, podemos hablar". Y agregó: “Por precaución el lunes fui a la clínica donde estoy ahora, me hice ver, me hice el hisopado y hace un rato me dieron el resultado y di positivo en COVID-19".

Kusnetzoff también afirmó que no tuvo fiebre, que estaba “tranquilo” y “en buenas manos” de los médicos.

Además, el periodista explicó que desde que empezó la pandemia tomó las precauciones necesarias para no contagiarse, sin embargo no sabe cómo contrajo el virus. “El que me conoce y el que trabaja conmigo sabe que soy muy ‘obse’ con los cuidados. Venía esquivándolo desde que volví de Europa, ya no quería dar besos ni abrazos”,relató.

En tanto, añadió que más allá de la preocupación por su estado, trata de buscarle un lado bueno. “Veo como positivo como que voy a poder donar plasma pronto”.

Por lo pronto, Kusnetzoff permanecerá aislado, ya que afortunadamente ni su hija, Helena, ni su esposa, la productora Florencia Suárez se contagiaron.