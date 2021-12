Andrea Rincón reveló por qué tuvo que ser exorcizada

Andrea Rincón se atrevió a contar una experiencia que la hizo acercarse a Dios, quien asegura le "salvó la vida". En una entrevista radial, reconoció que le realizaron un exorcismo.

“Dios es mi mejor amigo porque me salvó y porque está ahí todo el tiempo conmigo”, destacó la actriz en diálogo con Metro.

Aseguró que si bien nació en una familia creyente, estuvo mucho tiempo alejada de la fe hasta que "tuve un cambio de paradigma que me dejó del ort..”.

Si bien dudó en contar lo ocurrido, indicó: "Me pasaron cosas sobrenaturales y empecé a pasarla mal”.

Acto seguido, recordó la ayuda que recibió por parte de una amiga, su marido y un pastor, quienes fueron a su casa a ayudarla.

“Me puso una mano en la espalda nombrando a Jesucristo y me dijo ‘Andrea, respirá’. Se me aflojaron las piernas, se me pegaron las manos al cuerpo y caí al piso. Se me fueron los ojos para atrás y empecé como a convulsionar”, recordó.

Mostró desconcierto por lo ocurrido y narró que sólo preguntaba en qué momento iba a terminar el episodio.

“Cuando volví a mí, los empujé, tiré el agua que me habían dado y dije ‘estos me drogaron’. Me puse a llorar. Mi amiga y el marido lloraban, rezaban y me decían ‘ya está, ya pasó'”, describió Andrea.

"Desde hace tres años, los domingos voy a la iglesia", contó Andrea.

Sin embargo, remarcó que esto no fue todo. Según indicó, al tiempo de esto volvió a escuchar unos ruidos contundentes en su habitación, que no la dejaban dormir, por lo que volvió a tomar contacto con el pastor. El mismo le respondió: "Los tuviste mucho tiempo ahí con vos, no te van a soltar tan rápido”.

En aquel momento decidió irse a vivir con su padre: “Agarré la Biblia, me la empecé a comer porque quería buscar una explicación. Empecé a ir a la Iglesia católica, cristiana”, contó e indicó que cada vez que pidió "señales", le pasaban cosas muy fuertes.