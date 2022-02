Allanaron la casa de L-Gante y secuestraron una réplica de una pistola

El cantante L-Gante quedó imputado junto a su pareja en una causa por presuntas amenazas de muerte y lesiones denunciadas por un vecino suyo de la localidad de General Rodríguez, en Buenos Aires.

Asimismo, en horas de la tarde de este jueves 10 de diciembre se conoció que se realizaron dos allanamientos; uno en una vivienda del barrio Bicentenario, en General Rodríguez, y el otro en un barrio privado de la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, donde se secuestró una réplica de una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros.

Por este motivo, el musico fue citado a indagatoria a primera hora del viernes por la fiscal Alejandra Rodríguez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 de General Rodríguez.

Según informaron fuentes oficiales, el operativo se realizó para "buscar el arma con la que habría amenazado a su vecino".

Ante lo sucedido, el joven habló en y dijo: "Pintó allanamiento pero no encontraron nada, que la cuenten como quieran" y agregó: "Si vivís en un barrio podés tener una discusión con un vecino, ver armas. Eso del arma es todo mentira. El hombre vive al lado de mi casa, a dos casas. Anda en otra, nunca tuve trato con el chaboncito ese".

Sobre la causa expuso que muchas personas "buscan lucrar" con su nombre y es por eso que en las últimas semanas fue noticia y concluyó: "Mi vida sigue no me voy enfocar en la gilada, no me van a desviar ni hacer que diga algo que no quiera decir ni que hice".

En tanto, el abogado", Alejandro Cipolla, denunció "una persecución" contra el músico.

Detalles de la causa

La fiscal Rodríguez imputó a los dos jóvenes luego del testimonio de al menos cinco testigos y del análisis de las filmaciones en donde se los ve, junto con otro grupo de personas, yendo a increpar a un joven de 21 años. El joven denunció que el pasado sábado 5 de febrero "L-Gante" lo amenazó de muerte y, luego, efectuó un disparo de arma de fuego al suelo.