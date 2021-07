Alfano abrió su corazón y habló de Alé, Menem, Maradona y Rodrigo

La actriz y exvedette de 68 años, Graciela Alfano, habló de uno de los momentos más dolorosos de su vida en una reciente entrevista: la separación con Matías Alé.

La rubia confesó que fue muy difícil superar la ruptura amorosa con el mediático. Más de 10 años tardó Alfano, según sus propias palabras, en dejar atrás la separación con el actor que es 25 años menor que ella.

En declaraciones en el ciclo que conduce Florencia Peña por Telefe y al que fue invitada Graciela Alfano, la vedette contó que necesitó tomar fuertes antidepresivos y contar con un intensivo apoyo de terapeutas para poder superar el quiebre de su vínculo amoroso con Alé.

Alfano y Alé se separaron hace 13 años

“Lo que yo sufrí cuando me separé de Matías (Ale) fue horrendo (...) Cuando terminamos tuve cinco sesiones por la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle, y durante 10 años estuve con antidepresivos”, contó Alfano.

La relación amorosa entre Matías Alé y Graciela Alfano terminó en 2008.

“El pibe que vos pensabas que iba a ser para toda la vida resultó ser solo un momento que fue largo, pero que se termina", dijo visiblemente conmovida la exesposa de Andrés Ruskowski.

Y recordó: “No hay cosa más dura que el amor se termine, es un vació y un ardor en el pecho que cuando cada mañana-en ese momento-abría los ojos decía ‘¡qué feo que es esto!’, qué es esta angustia?’”.

Alfano y Menem

La actriz también habló de su relación amorosa con el presidente argentino Carlos Saúl Menem.

“Él me decía: ´Tengo la banda presidencial, así que soy alto, rubio y de ojos azules´. Y yo le respondía: ´Vos sos presidente hace dos minutos, pero yo soy Graciela Alfano hace veinte años. El poder lo tengo yo´. Yo estaba casada con Quique, que era funcionario en la Secretaría de Turismo. Pero él se enamoró mucho de mí. A tal punto, que cuando se separó de Zulema Yoma me pidió que fuera a vivir a la Quinta de Olivos con él”, señaló la exvedette.

El romance con Maradona

En cuanto al vínculo amoroso que tuvo con el fallecido astro mundial del fútbol, Graciela Alfano contó: “Lo que quiero decir, y no es solo en relación a lo sexual, es que una cosa es Maradona en tercera persona y abre las alas y es hasta un ser mítico, un dios del Olimpo, y otra cosa es Diego, un ser cálido, amable, humilde, cariñoso, paciente y laburante”.

“Yo estaba en una pareja clandestina. Era una persona muy joven también, con quien tengo unos recuerdos maravillosos. Se casó, tiene tres chicos fantásticos y lo volví a ver… Fui muy poliamor en ese momento”, agregó Alfano.

Su relación con ‘El Potro’

En cuanto a su romance con el difunto cantante de cuarteto Rodrigo Bueno, la modelo contó: “Él me dedicó cosas, no sé si un tema. Me dedicó muchas y maravillosas cosas. Nuestro romance no duró tanto, fue fulminante porque nos perseguían”.

Ambos fueron en ese entonces, protagonistas de una tapa de la revista Gente y Alfano contó al respecto que, “después de esas fotos, fuimos a la casa de Jorge Ibáñez porque lo que yo había usado una ropa que había diseñado él. Estábamos muy custodiados, con toda la prensa atrás. Pero Jorge tenía un camarín privado y nos encerramos”, confesó la rubia sobre el primer encuentro que tuvo con Rodrigo.

