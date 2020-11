Agustín 'Cachete' Sierra cantó en inglés y se le complicó la noche

En la noche del martes, Agustín Cachete Sierra e Inbal Comedi tuvieron un gran desafío por delante, en el Cantando 2020. La pareja interpretó el gran éxito de Amy Winehouse, Rehab, y se llevó un puntaje muy bajo y comprometedor.

En total, recolectaron 13 puntos, lo que deja a la pareja en la cuerda floja de cara a la sentencia.

Si bien el despliegue en la pista gustó, el jurado fue duro con el actor, al criticarle principalmente su afinación y pronunciación del inglés. No tanto así con Inbal, a quien llenaron de elogios.

"La puesta estuvo linda. Tenés que animarte a un poquito más, no tenías mucha letra. Faltó un poco", remarcó Flavio Mendoza y los calificó con un tres.

A su tiempo, Karina La Princesita, quien tiene el voto secreto, subrayó: "Estoy sufriendo porque me dan mucha ternura. Inbal siempre da todo y Agustín termina y festeja. ¡Mi vida! No me estoy burlando, me da ternura de corazón. No sentí que haya afinado".

Por su parte, Oscar Mediavilla fue conciso al respaldar sus cuatro puntos: "Inbal canta fenomenalmente bien. Agustín también hace todo bien, pero no canta. Acá la gente debería cantar".

En tano, la diva Moria Casán concluyó: "Me gusta la pareja, él no se parece a nadie con su actitud de relax y de no perder el eje. Al principio me hizo mal el inglés, después te entendí perfecto. No me pareció tan terrible", y les puso un seis.