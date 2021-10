Actor de Cebollitas contó el calvario que vivían en las grabaciones

Juan Yacuzzi, el actor que interpretó a Coqui el niño protagonista de la ficción, contó por primera vez la grave situación que se vivió durante el rodaje de la tira.

En la tira infantil, que se transmitió entre 1997 y 1998 por la pantalla de Telefe, aparentemente no todo fue color de rosas, ya que Coqui sacó los trapitos al sol de lo vivido en esa época y en declaraciones con Juan Etchegoyen en “Mitre Live” indicó que “tiene sus pro y sus contras, pero es lo que elegí de chico y algunos chicos las madres los pusieron en la tele y después eligieron otro camino, somos muy pocos los que quedamos en el medio".

Y aclaró: "Para hacerla corta, si hoy grabaríamos la tira y tendríamos celulares, las cagadas a pedos y los gritos de los directores, hoy no se podría hacer”, inició la entrevista el actor sobre lo mal que la pasó en el rodaje de la ficción.

En ese sentido relató: “Teníamos mucha presión y yo era el más grande, pero había chicos de 8 o 9 años como Gamuza o Dalma Maradona y se escuchaban unos gritos, lo mismo cuando nos tentábamos. Se escuchaban unas 'cagadas a pedos' terribles, innecesariamente como si hubiéramos matado a alguien".

Y reflexionó: "Si hoy se grabara ese griterío con un celular, hay varios que no trabajarían más”.

En aquel momento y para su edad, este tipo de tratos estaban naturalizados: “Pensábamos que era algo normal, que te equivocabas con la letra, que te griten y te caguen a pedos. Hoy por hoy, si yo me entero de que a mi hijo un director le grita de esa manera como nos gritaban a nosotros es para matarlo, no tenía nada que ver. Yo veía a compañeros llorando pasándola mal".

El actor contó que a modo de represalia "si te equivocabas te pasaban la escena, y te decían ‘ahora por tentarse queda para lo último’ y por ahí tenías que esperar seis horas para grabar esa escena donde te equivocaste y éramos chiquitos”.

Parte del elenco de la tira juvenil Cebollitas

Yacuzzi indicó que lo mismo sucedía con Chiquititas que los encerraban durante horas en una sala muy pequeña. “Si hay algo que te molesto de chico, no está de más decirlo. Trabajar con chicos es que no cualquiera puede hacerlo y se tendrían que manejar mejor".

"Una vez agarraron un cuartito, una sala, y nos encerraron a todos ahí, ellos los llamaban “La Pecera”, y nos encerraron a todos. Nosotros éramos chicos y queríamos jugar. Imaginate tener a 25 chicos encerrados durante horas y no sabíamos qué hacer. Hacíamos la nuestra y dentro de todo nos divertíamos”, expresó.

Y cerró: “Los de Chiquititas lo mismo, pero parecían un regimiento. Uno tras otro con su uniforme. Era tremendo. Si a nosotros nos tenían así, no me quiero imaginar como los tenían a ellos, había tensión. Si estas cosas las hubiese podido evitar, olvidate, esas cosas no estaban buenas y nunca las contamos”.

El éxito de Cebollitas fue arrollador y luego de 23 años salieron a la luz diferentes situaciones que sufrió el elenco compuesto por cientos de chicos y chicas.