¿A quién le dará explicaciones la China Suárez sobre el wandagate?

Después del escándalo por su affaire con Mauro Icardi, la China Suárez rompió el silencio en una nota exclusiva con Alejandro Fantino para la plataforma de streaming Star+, donde la actriz se encuentra protagonizando una serie.

Por supuesto, y tal como lo habían adelantado en algunos medios, la actriz abordó muy superficialmente el conflicto que vivió con Nara e Icardi, y reveló que “sólo le dará explicaciones a sus hijos”.

En la charla con el periodista, la ex Casi Ángeles sorprendió a todos con una frase, que sintetiza su opinión sobre la polémica en la cual estuvo involucrada las últimas semanas.

"Siempre se les pide explicaciones a las mujeres. Desde el colegio y en todo sentido. La mujer que no decide tener hijos: ‘¿Y por qué?’. La que tiene muchos hijos: ‘¿Y por qué?’. La que se separa: ‘¿Y por qué se separa?’. La que está con más de uno y sale más de uno: ‘Es puta’. Es constantemente una etiqueta", reflexionó la actriz.

La China señaló también que siente que hay cierto machismo entre las mujeres. "Y después está el machismo entre las mujeres, que es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. Esto pasa mucho", sostuvo.

Aunque no quiso ser específica, la actriz dejó entrever que no se sintió cómoda con algunos ataques que recibió cuando se supo que tuvo un affaire con Mauro Icardi.

"Hay mujeres que hablan desde un lugar moral, como de poca empatía. Hay mujeres que son las primeras en señalar a otra mujer. Y eso es por como nos adoctrinaron y nos metieron en la cabeza la competencia”, remarcó.

Por último, Fantino le preguntó por la gente que la acompañó en medio de este escándalo. "Hubo gente que me defraudó. Cuando alguien te defrauda es porque no esperás que sea así. Que vos puedas pensar que puedan haber amigos que te banquen más o menos, es una cosa. Pero tengo a la misma gente desde hace mucho tiempo y no me interesa hacer amigos nuevos, de verdad”, sentenció la China Suárez.