A Matteo Salvato lo compararon con L-Gante y fue claro: "Una huevada total"

Un posteo de Facebook se volvió viral por plantear una discusión en torno a la influencia de dos jóvenes que hoy son ejemplo para millones de niños y adolescentes en Argentina: Mateo Salvatto, emprendedor y creador de aplicaciones digitales y Elian Ángel Valenzuela, conocido artísticamente como L-Gante, quien de desempeña como cantante y músico.

El autor de la publicación nombró al joven empresario como su ídolo, a la vez que dio a entender su opinión como situándolo meritoriamente por encima del artista, quien ha ganado gran popularidad en el último año gracias a su carisma y a la gran cantidad de reproducciones de sus canciones. Al final del texto, el usuario Jona Mendoza concluyó: "Solo En Argentina no valoramos a personas como estas e idolatramos a otras q no tienen ningun aporte a la sociedad!!"

Al tomar conocimiento de la viralización del posteo, Mateo decidió expresarse al respecto en Twitter. En una publicación que posteriormente fue eliminada, el fundador y CEO de la aplicación Háblalo se mostró reacio a compartir este tipo de comparaciones.

"Armaron un bardo descomunal, así que me atajo rápido: Cualquier post diciendo 'Mateo es mejor que L-Gante' me parece una HUEVADA total", definió, para luego admitir su admiración por el trabajo de L-Gante: "El vago es un animal, me encanta su música. No soy "mejor" que nadie, fin".

Luego de estas declaraciones, su hermano Augusto se sumó a la catarata de comentarios para respaldarlo con un simple: "Doy fe. Yo soy team l-gante".