A los 68 años, murió el humorista Carlos Sánchez

En la mañana de este martes se confirmó la noticia del fallecimiento del humorista Carlos Sánchez. El artista de 68 años se encontraba internado en el Sanatorio Otamendi luchando contra un cáncer de riñón que le diagnosticaron hace años.

El avance de la enfermedad se había vuelto difícil de revertir y su estado de salud había desmejorado en el último tiempo. Desde el 2010 peleaba para ganarle la batalla al cáncer que comenzó por el hígado.

Su desaparición física causó mucho dolor en el mundo del espectáculo y muchos colegas así lo lamentaron con mensajes en las redes.

"En el 2010, mi maravillosa mujer y el doctor me obligaron a hacerme un chequeo. Yo nunca en mi vida me había hecho un chequeo y me encontraron un tumor en el riñón. A los 12 días estaba internado sacándome el tumor".

"A los 8 meses me hice otro chequeo y no me dio absolutamente nada porque el tumor estaba encapsulado y estaba todo bien. Y, en un acto de soberbia mío y de no hacerle caso a mi mujer, de ir a un oncólogo, nunca me hice más nada. Esta quimio te cansa físicamente, pero no es tan fuerte ni hace que se te caiga el pelo. No tiene otras consecuencias”, declaraba Sánchez, años atrás.

Tristeza infinita en el mundo del espectáculo por la muerte de uno de los grandes de humor argentino.