A Iliana Calabró la presión le jugó en contra y quedó eliminada de MasterChef

Este domingo, se llevó a cabo la quinta gala de eliminación en MasterChef Celebrity, en la cual le tocó despedirse a Iliana Calabró. Si bien era una de las principales candidatas a ganar el certamen, una compleja prueba de repostería le jugó una mala pasada.

El reto que tenían por delante era preparar un croquembouche, una torre de profiteroles rellenos. Se trató de uno de los desafíos más grandes para los participantes, quienes desde el instructivo mostraron gran frustración.

Lo cierto es que nadie logró el objetivo, por lo que el jurado evaluó lo que pudieron presentar, nada más.

Pero la que más descolocó al jurado fue la actriz Iliana Calabró, quien al principio del programa, se mostró muy entusiasta frente a la prueba. La chef Dolli Irigoyen fue la primera en remarcar esto y, además, le dijo que no logró "un relleno rico" para sus profiteroles.

Tuvo muchos inconvenientes durante la preparación y, en parte, le atribuyó su desconcentración a las participantes que se encontraban en el balcón. En tanto, durante la devolución, aseguró que su falla se debía a la presión que ella misma se ponía.

Sobre el final, quedaron enfrentados Iliana y Boy Olmi, quedando este último dentro del programa.

"Fue muy lindo estar acá, porque amo cocinar. Quizá no estoy preparada para la presión de este certamen. Me encanta agasajar a mis seres queridos, he investigado nuevos sabores, he compartido con grandes compañeros", dijo en su despedida, entre lágrimas.

Por último, generó aún más emoción entre los presentes, al asegurar que los iba a extrañar y que "me sacaron de mi casa, en la que estoy sola. Creo que todo eso es lo que hizo que le pusiera mucha presión a esto y eso me jugó en contra".

No obstante, De Santis la elogió mientras dejaba su delantal: "Vos has sido nuestra Sofía Loren en este certamen", comparándola con la gran diva italiana.